Quando si giocano i playoff di qualificazione ai Mondiali di calcio 2026? Date e programma

Si chiuderà ufficialmente questa sera a Milano il percorso dell’Italia nel girone di qualificazione per i Mondiali 2026 di calcio. Gli Azzurri sono ormai destinati a terminare in seconda piazza il gruppo I dietro alla Norvegia (servirebbe una vittoria con 9 gol di scarto nello scontro diretto odierno per ottenere il primo posto), dovendo quindi affrontare i playoff per la terza edizione consecutiva della rassegna iridata nonostante l’espansione da 32 a 48 squadre.

I Campioni d’Europa del 2021 saranno costretti a superare un doppio turno di spareggi per tornare alla fase finale del Mondiale dopo aver fallito la qualificazione sia per Russia 2018 che per Qatar 2022. La Nazionale italiana verrà inserita in un mini-tabellone da quattro squadre, con semifinali e finale su partita secca in programma nel mese di marzo del 2026.

Nello specifico le semifinali playoff andranno in scena giovedì 26 marzo, mentre la finale si disputerà cinque giorni più tardi in data 31 marzo. Italia che giocherà il primo turno degli spareggi in casa, grazie al suo status di testa di serie al sorteggio in base al ranking FIFA, contro una delle quattro squadre ripescate in base ai risultati della Nations League (Romania, Svezia, Irlanda del Nord, Galles/Macedonia del Nord).

Discorso diverso per l’ipotetica finale playoff, visto che sarà il sorteggio a deciderne la sede senza tenere in considerazione il piazzamento nella classifica mondiale. È ancora presto per capire quali potrebbero essere le avversarie degli uomini di Gennaro Gattuso in eventuale ultimo atto degli spareggi, che dipenderanno dai risultati dei prossimi giorni nei vari gironi e anche dall’imminente aggiornamento del ranking FIFA.

CALENDARIO PLAYOFF QUALIFICAZIONE MONDIALI CALCIO 2026

Semifinali playoff: giovedì 26 marzo 2026.

Finali playoff: martedì 31 marzo 2026.