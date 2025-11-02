Quando si gioca Paolini-Gauff, WTA Finals 2025: programma, tv, streaming

Jasmine Paolini adesso conosce il nome della prossima avversaria che dovrà affrontare in singolare nella fase a gironi delle WTA Finals 2025, in corso di svolgimento sul veloce indoor di Riad (Arabia Saudita). L’azzurra, sconfitta al debutto dalla n.1 al mondo Aryna Sabalenka, tornerà in campo tra due giorni contro la n.3 del seeding Coco Gauff in una sfida fondamentale per continuare a sperare nel passaggio del turno.

Da regolamento, nella seconda giornata del round robin si affrontano infatti in un match le due giocatrici a punteggio pieno e nell’altro le due tenniste senza vittorie all’attivo. Gauff ha perso per 6-2 al terzo set il derby statunitense con Jessica Pegula, quindi verosimilmente in caso di sconfitta contro Paolini potrebbe venire aritmeticamente eliminata dalla corsa alle semifinali (questo scenario si verificherebbe con il successo di Sabalenka su Pegula). I precedenti tra Jas e Coco sono in perfetta parità sul 3-3, ma la 29enne toscana si è imposta in tre delle quattro sfide andate in scena nel corso di questa stagione.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Paolini-Gauff, valevole per la seconda giornata del gruppo Steffi Graf alle WTA Finals 2025. L’incontro verrà trasmesso in diretta tv su Supertennis e sui canali Sky Sport; in diretta streaming su supertennis.tv, SuperTenniX, Sky Go e NOW; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO PAOLINI-GAUFF WTA FINALS 2025

Martedì 4 novembre

Orario ancora da definire Jasmine Paolini vs Coco Gauff

PROGRAMMA PAOLINI-GAUFF WTA FINALS 2025: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Supertennis (in chiaro), Sky Sport (palinsesto da definire).

Diretta streaming: supertennis.tv, SuperTenniX, Sky Go e NOW.

Diretta Live testuale: OA Sport.