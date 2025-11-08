Quando si gioca Musetti-Fritz alle ATP Finals? Dove vederla in tv, programma, orario, streaming

Lorenzo Musetti affronterà Taylor Fritz in occasione del suo debutto alle ATP Finals, il torneo di fine stagione riservato ai migliori otto tennisti del mondo. Il giocatore italiano ha preso il posto del serbo Novak Djokovic, che ha rinunciato a prendere parte alla competizione da numero 4 del mondo e ha così liberato una casella per il numero 9 del ranking ATP. Il toscano sarà impegnato nel girone con lo statunitense, lo spagnolo Carlos Alcaraz e l’australiano Alex de Minaur.

L’esordio del nostro portacolori è previsto per lunedì 10 novembre: sarà il secondo incontro a partire dalle ore 11.30 e non incomincerà prima delle ore 14.00, ad aprire le danze alla Inalpi Arena di Torino sarà il match di doppio tra Arevalo/Pavic e Salisbury/Skupski, poi nel cuore del pomeriggio toccherà l’azzurro. Si tratterà subito di un crocevia importante per il padrone di casa sul cemento di Torino: se dovesse battere il numero 5 del mondo potrebbe davvero ambire al passaggio del turno.

Il 23enne è in vantaggio per 3-2 nei precedenti contro il 28enne, più alto di lui di undici centimetri (185 contro 196): il faro del rovescio a una mano ha avuto la meglio nei tre incroci disputati nel 2024 (primo turno del Masters 1000 di Montecarlo, quarti di finale di Wimbledon e ottavi di finale delle Olimpiadi di Parigi 2024). In caso di vittoria affronterà il vincente di Alcaraz-de Minaur o martedì o mercoledì, in caso di sconfitta incrocerà il perdente della sfida tra lo spagnolo e l’australiano.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio di Musetti-Fritz, match valido per la fase a gironi delle ATP Finals. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 203), per gli abbonati; in diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv, per gli abbonati; garantita la diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO MUSETTI-FRITZ, ATP FINALS

Lunedì 10 novembre

Secondo match dalle ore 11.30 e non prima delle ore 14.00 Lorenzo Musetti vs Taylor Fritz

In precedenza, a partire dalle ore 11.30 sul Campo Centrale, si giocherà Arevalo/Pavic e Salisbury/Skupski. Al termine, e non prima delle ore 14.00, toccherà a Musetti.

PROGRAMMA MUSETTI-FRITZ: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 203), per gli abbonati.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Tennis Tv, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.