Quando ricomincia il tennis? I primi tornei ATP e WTA del 2026: si parte con la United Cup

Nel pomeriggio di oggi si disputerà l’ultimo atto della Coppa Davis 2025, con l’Italia che punta alla conquista del terzo titolo consecutivo, ma la stagione del tennis non si è ancora conclusa: il sipario calerà con le Next Gen ATP Finals, che si disputeranno a Gedda, in Arabia Saudita, da mercoledì 17 a domenica 21 dicembre.

Nel 2026 la stagione si aprirà già venerdì 2 gennaio, quando inizierà la United Cup, in programma tra Perth e Sydney, in Australia. A seguire, nello stesso Paese, scatterà anche il combined di Brisbane (WTA 500 ed ATP 250), che partirà domenica 4 per il torneo femminile e lunedì 5 per quello maschile.

Calendario classico con inizio lunedì 5, invece, per gli altri due tornei previsti nella prima settimana del nuovo anno, ovvero il WTA 250 di Auckland (Nuova Zelanda) e l’ATP 250 di Hong Kong (Hong Kong Cina). Tutti i tornei citati si concluderanno come al solito di domenica, l’11 gennaio.

PROSSIMI TORNEI ATP E WTA

Dicembre 2025
17-21 dicembre Next Gen ATP Finals (Gedda, Arabia Saudita)

Gennaio 2026
2-11 gennaio United Cup (Perth e Sydney, Australia)
4-11 gennaio WTA 500 Brisbane (Australia)
5-11 gennaio WTA 250 Auckland (Nuova Zelanda)
5-11 gennaio ATP 250 Brisbane (Australia)
5-11 gennaio ATP 250 Hong Kong (Hong Kong)

