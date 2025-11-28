Coppa del Mondo
Quando partono Vinatzer e gli azzurri nel gigante di Copper Mountain: orari precisi, n. di pettorale, tv
Alex Vinatzer sarà uno dei punti di riferimento dell’Italia nel gigante di Copper Mountain, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino a cui il Bel Paese si presenterà con cinque atleti. L’altoatesino proverà a ripetere la buona prestazione offerta un mese fa tra le porte larghe di Soelden, dove riuscì ad agguantare una positiva ottava posizione, salvo poi tentennare negli slalom di Levi e Gurgl.
Grandi aspettative per Luca De Aliprandini, che inseguirà un risultato degno di nota per rilanciarsi in questa annata agonistica che culminerà con le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Al cancelletto di partenza si presenteranno anche Filippo Della Vite, Giovanni Borsotti, Giovanni Franzoni e Tobias Kastlunger, che proveranno ad approdare alla seconda manche.
L’appuntamento è per venerdì 28 novembre: prima manche alle ore 18.00 e seconda alle ore 21.00. Il programma della prima manche prevede che gli atleti con pettorale tra 1 e 15 partano intervallati di 1’50”, l’intervallo scenderà a 1’30” tra il 16 e il 30, poi a 50” dopo il numero 31. Previsti dei break di 2’15” dopo i numeri 15, 22, 30, 50.
Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari degli italiani, il palinsesto tv e streaming, la startlist del gigante maschile di Copper Mountain, prova valida per la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su RaiSportHD; prevista la diretta streaming su Eurosport 1, Rai Play, Discovery+, DAZN. Garantita la diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (a Copper Mountain sono otto ore indietro rispetto a noi).
A CHE ORA PARTONO VINATZER E GLI ITALIANI NEL GIGANTE DI COPPER MOUNTAIN
Luca De Aliprandini (pettorale numero 15): ore 18.25 e 40 secondi.
Alex Vinatzer (pettorale numero 21): ore 18.35.
Filippo Della Vite (pettorale numero 29): ore 18.49.
Giovanni Borsotti (pettorale numero 30): ore 18.50 e 30 secondi.
Giovanni Franzoni (pettorale numero 40): ore 19.00 e 30 secondi.
Tobias Kastlunger (pettorale numero 59): ore 19.16.
CALENDARIO GIGANTE MASCHILE COPPER MOUNTAIN
Venerdì 28 novembre
Ore 18.00 Gigante maschile a Copper Mountain, prima manche – Diretta tv su RaiSportHD
Ore 21.00 Gigante maschile a Copper Mountain, seconda manche – Diretta streaming su RaiSportHD
PROGRAMMA GIGANTE COPPER MOUNTAIN: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING
Diretta tv: RaiSportHD, gratis e in chiaro.
Diretta streaming: Rai Play, gratis; Eurosport 1, Discovery+, DAZN, per gli abbonati.
Diretta Live testuale: OA Sport.
STARTLIST GIGANTE MASCHILE COPPER MOUNTAIN
1 54027 BRENNSTEINER Stefan 1991 AUT Fischer
2 561244 KRANJEC Zan 1992 SLO Rossignol
3 511638 TUMLER Thomas 1989 SUI Stoeckli
4 422304 KRISTOFFERSEN Henrik 1994 NOR Van deer
5 512182 MEILLARD Loic 1996 SUI Rossignol
6 512269 ODERMATT Marco 1997 SUI Stoeckli
7 422729 PINHEIRO BRAATHEN Lucas 2000 BRA Atomic
8 54320 SCHWARZ Marco 1995 AUT Atomic
9 422507 HAUGAN Timon 1996 NOR Van deer
10 380335 ZUBCIC Filip 1993 CRO Atomic
11 6532084 RADAMUS River 1998 USA Rossignol
12 194935 FAVROT Thibaut 1994 FRA Dynastar
13 54445 HAASER Raphael 1997 AUT Atomic
14 422732 McGRATH Atle Lie 2000 NOR Head
15 990116 de ALIPRANDINI Luca 1990 ITA Salomon
16 54359 FEURSTEIN Patrick 1996 AUT Rossignol
17 6190628 ANGUENOT Leo 1998 FRA Rossignol
18 20398 VERDU Joan 1995 AND Van deer
19 202883 GRAMMEL Anton 1998 GER Head
20 60261 MAES Sam 1998 BEL Voelkl
21 6293171 VINATZER Alex 1999 ITA Atomic
22 511983 AERNI Luca 1993 SUI Fischer
23 194364 PINTURAULT Alexis 1991 FRA Head
24 202829 GRATZ Fabian 1997 GER Fischer
25 202597 SCHMID Alexander 1994 GER Head
26 390044 LAINE Tormis 2000 EST Voelkl
27 202909 STOCKINGER Jonas 1999 GER Voelkl
28 6191539 VITALE Flavio 2005 FRA Head
29 6293775 DELLA VITE Filippo 2001 ITA Rossignol
30 990048 BORSOTTI Giovanni 1990 ITA Rossignol
31 6191334 ELEZI CANNAFERINA Alban 2003 FRA Rossignol
32 422803 SOLBERG Eirik Hystad 2002 NOR Fischer
33 54368 BORGNAES Christian 1996 DEN Salomon
34 6300451 KATO Seigo 1998 JPN Atomic
35 512588 HAECHLER Lenz 2003 SUI Stoeckli
36 54628 FEURSTEIN Lukas 2001 AUT Head
37 502617 AX SWARTZ Fabian 2004 SWE Van deer
38 492192 ORTEGA FORNESA Albert 1998 ESP Rossignol
39 422899 SANDVIK Oscar Andreas 2004 NOR Head
40 6293831 FRANZONI Giovanni 2001 ITA Rossignol
41 40621 MUHLEN-SCHULTE Louis 1998 AUS Voelkl
42 6190876 ORECCHIONI Diego 2000 FRA Rossignol
43 700879 ZAMPA Andreas 1993 SVK Salomon
44 6532354 GILE Bridger 1999 USA Head
45 30488 GRAVIER Tiziano 2002 ARG Head
46 103729 READ Erik 1991 CAN Atomic
47 780023 DRUKAROV Andrej 1999 LTU Voelkl
48 6532790 NELSON Isaiah 2001 USA Rossignol
49 512424 JANUTIN Fadri 2000 SUI Fischer
50 6190793 PARAND Loevan 1999 FRA Head
51 6533248 SARCHETT Ryder 2003 USA Dynastar
52 54630 STURM Joshua 2001 AUT Atomic
53 6190875 FAVRE Guerlain 2000 FRA Salomon
54 512301 SIMONET Livio 1998 SUI Rossignol
55 512495 ZURBRUEGG Sandro 2002 SUI Stoeckli
56 502433 HANSSON William 2001 SWE Rossignol
57 6300673 WAKATSUKI Hayata 1999 JPN Salomon
58 202451 STRASSER Linus 1992 GER Head
59 6293252 KASTLUNGER Tobias 1999 ITA Head
60 700830 ZAMPA Adam 1990 SVK Salomon
61 6531963 STEFFEY George 1997 USA Voelkl
62 6531928 KENNEY Patrick 1997 USA Voelkl
63 54631 ZWISCHENBRUGGER Noel 2001 AUT Atomic
64 203114 AMMAN Hannes 2002 GER Rossignol
65 54371 BABINSKY Stefan 1996 AUT Head