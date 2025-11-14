Coppa del Mondo
Quando partono le italiane nello slalom di Levi 2025: orari precisi, n. di pettorale, tv, streaming
Saranno sette le azzurre al via della prima manche dello slalom femminile di Levi (Finlandia), valido per la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino: sabato 15 novembre l’azione scatterà alle ore 10.00 italiane e saranno 84 le atlete in gara, con 25 Paesi rappresentati. Seconda manche dalle ore 13.00 italiane.
Salvo interruzioni, Lara Della Mea partirà col 21 alle 10.32, Beatrice Sola col 45 alle 11.01, Emilia Mondinelli col 51 alle 11.06, Giorgia Collomb col 52 alle 11.07, Giulia Valleriani col 66 alle 11.15, Alice Pazzaglia col 70 alle 11.20, ed Annette Belfrond con l’80 alle 11.30.
Per lo slalom femminile di Levi (Finlandia), valido per la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino, la diretta tv sarà assicurata da Rai 2 HD (1a manche) e Rai Sport HD (2a manche), mentre la diretta streaming sarà fruibile su Rai Play, Eurosport 1 HD, discovery+, DAZN, infine la diretta live testuale sarà disponibile su OA Sport.
CALENDARIO COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 2025-2026
Sabato 15 novembre
Ore 10.00 Prima manche slalom femminile – Diretta tv su Rai 2 HD
Ore 13.00 Seconda manche slalom femminile – Diretta tv su Rai Sport HD
PROGRAMMA COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 2025-2026: COME VEDERLA IN TV E STREAMING
Diretta tv: Rai 2 HD (1a manche) e Rai Sport HD (2a manche).
Diretta streaming: Rai Play, Eurosport 1 HD, discovery+, DAZN.
Diretta Live testuale: OA Sport.
A CHE ORA PARTONO LE AZZURRE?
STARTLIST COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 2025-2026
1 506146 SWENN LARSSON Anna 1991 SWE Head
2 206355 DUERR Lena 1991 GER Head
3 6535237 SHIFFRIN Mikaela 1995 USA Atomic
4 516562 RAST Camille 1999 SUI Head
5 56388 LIENSBERGER Katharina 1997 AUT Rossignol
6 385116 LJUTIC Zrinka 2004 CRO Atomic
7 516280 HOLDENER Wendy 1993 SUI Head
8 506399 HECTOR Sara 1992 SWE Head
9 516528 MEILLARD Melanie 1998 SUI Rossignol
10 507325 OEHLUND Cornelia 2005 SWE Head
11 539909 MOLTZAN Paula 1994 USA Rossignol
12 805009 COLTURI Lara 2006 ALB Blizzard
13 56253 HUBER Katharina 1995 AUT Voelkl
14 56315 TRUPPE Katharina 1996 AUT Voelkl
15 426100 HOLTMANN Mina Fuerst 1995 NOR Atomic
16 507168 AICHER Emma 2003 GER Head
17 198176 LAMURE Marie 2001 FRA Rossignol
18 565491 DVORNIK Neja 2001 SLO Rossignol
19 507109 ARONSSON ELFMAN Hanna 2002 SWE Rossignol
20 107798 NULLMEYER Ali 1998 CAN Atomic
21 6295075 DELLA MEA Lara 1999 ITA Fischer
22 385096 POPOVIC Leona 1997 CRO Voelkl
23 198164 CHEVRIER Marion 2001 FRA Atomic
24 565401 BUCIK JOGAN Ana 1993 SLO Salomon
25 6536392 HURT A.J. 2000 USA Head
26 516553 CHRISTEN Eliane 1999 SUI Head
27 555072 GERMANE Dzenifera 2003 LAT Head
28 56392 GRITSCH Franziska 1997 AUT Blizzard
29 56367 GALLHUBER Katharina 1997 AUT Atomic
30 155728 DUBOVSKA Martina 1992 CZE Kaestle
31 107747 SMART Amelia 1998 CAN Atomic
32 197616 ALPHAND Estelle 1995 SWE Head
33 307813 MAEDA Chisaki 1998 JPN
34 307493 ANDO Asa 1996 JPN Atomic
35 516619 HOEPLI Aline 2001 SUI Head
36 56550 HOERHAGER Lisa 2001 AUT Atomic
37 516530 GOOD Nicole 1998 SUI Stoeckli
38 355061 HILZINGER Jessica 1997 GER Head
39 516722 BRAENDLI Anuk 2003 SUI Atomic
40 6535773 O BRIEN Nina 1997 USA Rossignol
41 6537254 MORITZ Liv 2004 USA Fischer
42 516504 DANIOTH Aline 1998 SUI Head
43 108420 FORGET Arianne 2003 CAN Atomic
44 198253 McFARLANE Caitlin 2002 FRA Rossignol
45 6296075 SOLA Beatrice 2003 ITA Rossignol
46 405172 WESTHOFF Bianca Bakke 2000 NOR Atomic
47 108095 ALEXANDER Kiki 2001 CAN Rossignol
48 516631 EGLOFF Selina 2001 SUI Rossignol
49 198016 ESCANE Doriane 1999 FRA Head
50 25218 MIJARES RUF Carla 2002 AND Fischer
51 6296281 MONDINELLI Emilia 2004 ITA Salomon
52 6296778 COLLOMB Giorgia 2006 ITA Rossignol
53 507046 BOSTROEM MUSSENER Moa 2001 SWE Rossignol
54 56664 FALCH Natalie 2004 AUT Rossignol
55 198318 JALLAT Annabel 2003 FRA Nordica
56 308304 WATANABE Eren 2003 JPN
57 198307 OLLIER Marjolaine 2003 FRA Atomic
58 6537779 HUNT Annika 2006 USA Rossignol
59 45497 HEAYDON Phoebe 2005 AUS Fischer
60 245084 TOTH Zita 2002 HUN Head
61 65117 VANREUSEL Kim 1998 BEL Salomon
62 225733 PALLA Victoria 2001 GBR Rossignol
63 108075 BENNETT Sarah 2001 CAN Rossignol
64 516700 KLOPFENSTEIN Amelie 2002 SUI Head
65 185493 POHJOLAINEN Rosa 2003 FIN Atomic
66 6296299 VALLERIANI Giulia 2004 ITA Rossignol
67 185496 ALANISKA Veera 2003 FIN Atomic
68 539927 LAPANJA Lila 1994 SLO Stoeckli
69 426193 STJERNESUND Thea Louise 1996 NOR Rossignol
70 6295835 PAZZAGLIA Alice 2002 ITA Rossignol
71 185511 KANTO Aada 2005 FIN Atomic
72 185502 KOSKINEN Silja 2004 FIN Head
73 285021 SZOLLOS Noa 2003 ISR Kaestle
74 207083 ERTL Romy 2007 GER Head
75 355069 BECK Madeleine 2004 LIE Voelkl
76 45439 MAHON Sophie 2001 AUS
77 198142 LUGON-MOULIN Laurine 2001 FRA Dynastar
78 155962 SOMMEROVA Elese 2001 CZE
79 185498 PALLARI Riia 2003 FIN Nordica
80 6295885 BELFROND Annette 2002 ITA Rossignol
81 185518 SUNI Kia 2006 FIN
82 175071 VORRE Clara-Marie Holmer 2003 DEN
83 555035 BONDARE Liene 1996 LAT Atomic
84 945000 CLERC Mialitiana 2001 MAD Kaestle