Quando le prossime gare di sci alpino? Gare infrasettimanali a Copper Mountain! Orari, tv, programma, streaming

La Coppa del Mondo di sci alpino 2025-2026 si prepara per la prima grande trasferta della stagione. Dopo le tappe di Soelden, Levi e Gurgl, infatti, il Circo Bianco è pronto per superare l’Oceano Atlantico e sbarcare negli Stati Uniti, in vista dell’appuntamento di Copper Mountain (Colorado).

Sulla pista posizionata nella Contea di Summit andranno in scena ben 4 gare, 2 per comparto, che andranno a darci un quadro più chiaro e definito sui valori in campo. Si inizierà nella giornata di giovedì 27 novembre alle ore 19.00 italiane (le ore 11.00 locali) con un superG maschile, quindi si tornerà in azione subito nella giornata successiva, quindi venerdì 28 novembre, con il gigante. La prima manche andrà in scena alle ore 18.00, mentre la seconda scatterà alle ore 21.00.

A partire da sabato 29 novembre, quindi, toccherà al comparto femminile. Anche in questo caso con una gara tra le porte larghe. Si inizierà con la prima manche fissata per le ore 18.00, quindi la seconda e decisiva prenderà il via alle ore 21.00. Il programma del fine settimana lungo di Copper Mountain si chiuderà con lo slalom femminile di domenica 30 novembre. Anche in questo caso prima manche che prenderà il via alle ore 18.00, mentre la seconda si terrà alle ore 21.00.

Come seguire l’evento in tv? Il fine settimana lungo di Copper Mountain valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino si potrà seguire sulla Rai (Raisport 227 di Sky e 58 dgt) oppure Rai2, in base alla programmazione, quindi su Eurosport 1. In streaming si potrà seguire su discovery+, RaiPlay, DAZN e Eurosport.it. OA Sport, come sempre, vi garantirà la DIRETTA LIVE testuale di ogni manche o gara.

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO COPPER MOUNTAIN 2025 (orari italiani)

Giovedì 27 novembre

Ore 19.00 superG maschile

Venerdì 28 novembre

Ore 18.00 prima manche gigante maschile

Ore 21.00 seconda manche gigante maschile

Sabato 29 novembre

Ore 18.00 prima manche gigante femminile

Ore 21.00 seconda manche gigante femminile

Domenica 30 novembre

Ore 18.00 prima manche slalom femminile

Ore 21.00 seconda manche slalom femminile