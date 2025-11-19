Quando la semifinale di Coppa Davis 2025: orari singolari e doppio, tv, streaming

La prima semifinale della Coppa Davis 2025 si disputerà venerdì 21 novembre sul cemento indoor della Fiera di Bologna: ad aprire le danze alle ore 16.00 sarà il confronto tra i numeri 2 delle due squadre, a seguire ci sarà spazio per il match tra i due numeri 1 (sempre in base al ranking ATP stilato alla vigilia dell’evento) e poi toccherà all’eventuale doppio di spareggio.

In palio la qualificazione all’atto conclusivo, da disputare domenica 23 novembre (ore 15.00) contro chi la spunterà nello spicchio di tabellone che prevede Germania-Argentina (con Alexander Zverev a trascinare i tedeschi, ma i sudamericani possono contare sui solidi Comesana ed Etcheverry) e Spagna-Cechia (gli iberici sono privi di Carlos Alcaraz e dovranno fronteggiare Lehecka e Mensik).

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming della semifinale di Coppa Davis 2025. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Rai Uno e Super Tennis, gratis e in chiaro; in diretta streaming su Rai Play, supertennis.tv, SuperTenniX; garantita la diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO SEMIFINALE COPPA DAVIS 2025

Venerdì 21 novembre

Ore 16.00 Primo singolare (sfida tra i numeri 2) – Diretta tv su Rai Uno e Super Tennis

A seguire Secondo singolare (sfida tra i numeri 1) – Diretta tv su Rai Uno e Super Tennis

A seguire Doppio (da disputare in caso di parità dopo i singolari) – Diretta tv su Rai Uno e Super Tennis

PROGRAMMA SEMIFINALE COPPA DAVIS: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Uno, Super Tennis, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, supertennis.tv, gratis; SuperTenniX, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.