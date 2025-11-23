Quando la prossima gara di F1? GP Qatar 2025: programma, orari, tv, streaming

Il Mondiale di Formula Uno è ormai agli sgoccioli. Non ci sarà nessuna pausa tra il GP di Las Vegas, terz’ultimo atto della stagione 2025, e la prossima gara. Difatti, appena conclusa la corsa del Nevada, tutti i team dovranno affrontare una lunga trasferta intercontinentale sino al Medio Oriente, poiché nel weekend del 28, 29 e 30 novembre si disputerà il Gran Premio del Qatar.

Come Las Vegas, anche Lusail è appena entrata in pianta stabile in calendario. Il Qatar ospiterà il quarto GP iridato della sua storia, dopo aver esordito una tantum nel 2021 per recuperare il cancellato Gran Premio d’Australia. Fu una presenza ante litteram, poiché l’autodromo non era ancora adeguato agli standard richiesti dalla F1. Non di sicurezza, beninteso, bensì in termini di strutture di supporto.

Successivamente, è stata costruita tutta una serie di tribune prima inesistenti, consentendo all’evento di registrare numeri notevoli se si guarda al pubblico presente in loco. Grazie ai nuovi spalti, il Gran Premio del Qatar è stato in grado di registrare 120.000 presenze nel 2023 e più di 150.000 nel 2024. Invece, come fare per seguire la corsa in TV?

TV IN CHIARO – Non è prevista alcuna copertura in chiaro in diretta. Il canale TV8 (125 SKY, 8 DT) trasmetterà gratuitamente, ma in differita, il Gran Premio di Qatar.

TV A PAGAMENTO – Il canale monotematico Sky Sport F1 (207) trasmetterà integralmente in diretta la gara mediorientale. I canali generalisti Sky Sport Uno (201) e Sky Sport 4K (213) avranno a loro volta modo di proporre la medesima programmazione, salvo differenti scelte editoriali dell’azienda.

STREAMING – L’evento di Lusail potrà essere seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata a chi possiede un abbonamento Sky) e tramite il servizio streaming on demand NOW. Inoltre il sito internet TV8.it proporrà la gara al medesimo orario in cui sarà trasmessa in TV.

DIRETTA SCRITTA – OA Sport vi proporrà la diretta scritta di tutti i turni del Gran Premio di Qatar, dalla prima sessione di prove libere alla bandiera a scacchi della gara.

F1 – PROGRAMMA GP QATAR 2025

VENERDÌ 28 NOVEMBRE (ORARI ITALIANI)

Ore 14:30-15:30, Prove libere

Ore 18:30-19:15, Qualifica Sprint

SABATO 29 NOVEMBRE (ORARI ITALIANI)

Ore 15:00, Sprint

Ore 19:00, Qualifiche

DOMENICA 30 NOVEMBRE (ORARIO ITALIANO)

Ore 17:00, GARA