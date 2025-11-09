Quando la prossima gara di F1? GP Las Vegas 2025: programma, orari, tv

Il Mondiale di Formula Uno si prende l’ultima pausa del 2025, dopodiché affronterà tre weekend di gara consecutivi, in quello che può essere considerato “il climax finale” della stagione. Tale trittico comincerà nel fine settimana del 21, 22 e 23 novembre con il Gran Premio di Las Vegas. Al riguardo, è necessario fare immediatamente un distinguo.

In Europa vivremo l’appuntamento del Nevada nelle giornate di venerdì, sabato e domenica. Cionondimeno, le date ufficiali dell’evento sono il 20, il 21 e il 22 novembre. Questo perché, nel pieno stile della città dedicata al gioco d’azzardo e agli eventi mondani, si correrà in notturna! Il GP sarà in prime time statunitense e al sabato sera, indi per cui da quelle parti si comincia già il giovedì.

Tutto ciò ha un’ovvia conseguenza nei Paesi del Vecchio continente, il cui fuso orario è avanti di 9 ore. Il Gran Premio di Las Vegas, per noi, sarà l’equivalente di una gara asiatica! La serata del Nevada corrisponde all’alba Europea! Potere del mondo globalizzato e della Televisione. Cosa accadrà nel 2025? Per capirlo, basterà seguire la corsa in TV.

TV IN CHIARO – Non è prevista alcuna copertura in chiaro in diretta. Il canale TV8 (125 SKY, 8 DT) trasmetterà gratuitamente, ma in differita, il Gran Premio di Las Vegas.

TV A PAGAMENTO – Il canale monotematico Sky Sport F1 (207) trasmetterà integralmente in diretta la gara del Nevada. I canali generalisti Sky Sport Uno (201) e Sky Sport 4K (213) avranno a loro volta modo di proporre la medesima programmazione, salvo differenti scelte editoriali dell’azienda.

STREAMING – L’evento statunitense potrà essere seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata a chi possiede un abbonamento Sky) e tramite il servizio streaming on demand NOW. Inoltre il sito internet TV8.it proporrà la gara al medesimo orario in cui sarà trasmessa in TV.

DIRETTA SCRITTA – OA Sport vi proporrà la diretta scritta di tutti i turni del Gran Premio di Las Vegas dalla prima sessione di prove libere alla bandiera a scacchi della gara.

F1 – PROGRAMMA GP LAS VEGAS 2025

VENERDÌ 21 NOVEMBRE (ORARI ITALIANI)

Ore 1:30-2:30, Prove libere 1

Ore 5:00-6:00, Prove libere 2

SABATO 22 NOVEMBRE (ORARI ITALIANI)

Ore 1:30-2:30, Prove libere 3

Ore 5:00-6:00, Qualifiche

DOMENICA 23 NOVEMBRE (ORARIO ITALIANO)

Ore 5:00, GARA