Quando la prossima gara di F1? GP Abu Dhabi 2025: programma, orari, tv, streaming

Anche l’edizione 2025 del Mondiale di F1 giunge al proprio epilogo. Quasi nove mesi dopo la gara d’apertura disputata a Melbourne, a metà marzo, la settantaseiesima stagione del Campionato Iridato si concluderà con il Gran Premio di Abu Dhabi, programmato per il fine settimana del 5, 6 e 7 dicembre. D’altronde, lo spostamento dal Qatar è rapido e indolore.

L’appuntamento di Yas Marina ricopre il ruolo di atto conclusivo della stagione da un decennio abbondante. La bandiera a scacchi sull’intero Mondiale viene sventolata su questa pista dal 2014. In precedenza, la dinamica si era verificata anche nel 2009 e nel 2010. Non sorprende, dunque, che il GP sia talvolta stato decisivo per l’assegnazione del titolo.

Il Campione del Mondo è stato eletto negli Emirati Arabi Uniti per quattro volte. Nel 2010, nel 2014, nel 2016 e nel 2021. In particolare, il primo e il quarto anno citati hanno avuto un autentico thrilling come finale. Interessante notare come i titoli siano andati a quattro piloti differenti, peraltro in alcuni casi anche contro pronostico. Cosa accadrà nel 2025? Per capirlo, basterà seguire la corsa in TV.

TV IN CHIARO – Non è prevista alcuna copertura in chiaro in diretta. Il canale TV8 (125 SKY, 8 DT) trasmetterà gratuitamente, ma in differita, il Gran Premio di Abu Dhabi.

TV A PAGAMENTO – Il canale monotematico Sky Sport F1 (207) trasmetterà integralmente in diretta la gara di Yas Marina. I canali generalisti Sky Sport Uno (201) e Sky Sport 4K (213) avranno a loro volta modo di proporre la medesima programmazione, salvo differenti scelte editoriali dell’azienda.

STREAMING – L’evento mediorientale potrà essere seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata a chi possiede un abbonamento Sky) e tramite il servizio streaming on demand NOW. Inoltre il sito internet TV8.it proporrà la gara al medesimo orario in cui sarà trasmessa in TV.

DIRETTA SCRITTA – OA Sport vi proporrà la diretta scritta di tutti i turni del Gran Premio di Abu Dhabi dalla prima sessione di prove libere alla bandiera a scacchi della gara.

F1 – PROGRAMMA GP ABU DHABI 2025

VENERDÌ 5 DICEMBRE (ORARI ITALIANI)

Ore 10:30-11:30, Prove libere 1

Ore 14:00-15:00, Prove libere 2

SABATO 6 DICEMBRE (ORARI ITALIANI)

Ore 11:30-12:30, Prove libere 3

Ore 15:00-16:00, Qualifiche

DOMENICA 7 DICEMBRE (ORARIO ITALIANO)

Ore 14:00, GARA