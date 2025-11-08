Quando la MotoGP domani in tv, GP Portogallo 2025: orari warm-up e gara, programma TV8

Mentre stiamo vivendo il sabato lusitano, iniziamo a pensare a quello che vivremo domani nell’ultima giornata del fine settimana del Gran Premio del Portogallo, ventunesimo e penultimo appuntamento del Motomondiale 2025. Sul tracciato di Portimao, infatti, andranno in scena le gare delle tre classi, dopo le qualifiche di oggi e la Sprint Race della classe regina. Saranno in palio punti importanti per andare a definire le diverse classifiche, con la classe mediana che rimane l’unica ancora in bilico.

La gara della Moto2, visto il programma rivoluzionato per la tappa lusitana, andrà in scena alle ore 15.30 italiane (le ore 14.30 locali). La MotoGP, invece, correrà la gara lunga alle ore 14.00, con Marc Marquez e Jorge Martin ancora assenti (come Maverick Vinales), per cui la battaglia sarà campale tra Francesco “Pecco” Bagnaia, Marco Bezzecchi, Alex Marquez, Fermin Aldeguer e Pedro Acosta per il successo di tappa. Attenzione a Nicolò Bulega, sbarcato dalla superbike per gli ultimi due appuntamenti stagionali.

La Moto3, invece, aprirà il programma odierno alle ore 12.15 e avrà diverse assenze. Mancheranno, ovviamente, il campione del mondo José Antonio Rueda e Noah Dettwiler dopo il tremendo incidente nel giro di allineamento della gara di Sepang, quindi mancheranno anche David Munoz e Ryusei Yamanaka.

Come seguire l’evento in tv? La domenica del GP di Portimao sarà trasmessa in diretta esclusiva da Sky Sport per mezzo dei canali Sky Sport MotoGP (208) e Sky Sport 1 (201). Su TV8 (125 di Sky e 8 dgt) saranno visibili live ed in chiaro le gare delle tre classi. In streaming si potrà seguire su NOW e SkyGO, mentre tv8.it proporrà la programmazione di TV8. OA Sport, come sempre, vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale di ogni turno o sessione della MotoGP e le gare di Moto3 e Moto2.

PROGRAMMA GP PORTOGALLO 2025 MOTOMONDIALE (orari italiani)

Domenica 9 novembre

Ore 10.40-10.50 Warm-up MotoGP

Ore 12.15 Gara Moto2 (21 giri)

Ore 14.00 Gara MotoGP (25 giri)

Ore 15.30 Gara Moto3 (19 giri)

PROGRAMMA GP PORTOGALLO: COME SEGUIRLO IN TV O STREAMING

Diretta Tv: Sky Sport 1 (201), Sky Sport MotoGP (208) e TV8 (125 di Sky e 8 dgt)

Diretta Streaming: NOW, SkyGO e tv8.it

Diretta Live Testuale: OA Sport