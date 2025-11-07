Quando la MotoGP domani in tv, GP Portogallo 2025: orari qualifiche e Sprint

Dopo la giornata di oggi, riservata alla prima sessione di prove libere ed alle pre-qualifiche, la MotoGP tornerà in pista sabato per la seconda giornata del Gran Premio di Portogallo 2025, penultimo capitolo del Motomondiale. Sul circuito di Portimão si inizierà a fare sul serio, con le qualifiche delle tre classi e la Sprint Race della classe regina che chiuderà il lungo programma.

Si inizia alle ore 9.40 con la seconda sessione di prove libere della Moto3, seguita alle ore 10.25 dalle FP2 della Moto2. Alle ore 11.10 scenderà in pista anche la MotoGP, per provare gli ultimi assetti in vista delle qualifiche. Qualifiche che, per la MotoGP, inizieranno alle ore 11.50 con Q1 e si concluderanno alle ore 12.15 con il Q2. Alle ore 13.45 toccherà poi alla Moto3 completare la griglia, prima delle qualifiche Moto2 delle 14.40. Alle ore 16.00 partirà invece la Sprint Race della classe regina che chiuderà il sabato portoghese.

Come seguire l’evento in tv e streaming? Per gli abbonati la diretta tv di tutti gli eventi sarà garantita da Sky Sport MotoGP (208). TV8 offrirà la diretta live delle qualifiche della classe regina e della Sprint Race. Lo streaming sarà garantito per gli abbonati da Sky Go e Now Tv mentre TV8.it garantirà la diretta streaming di qualifiche MotoGP e Sprint. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale di tutte le sessioni del GP di Portogallo.

PROGRAMMA GP PORTOGALLO 2025

Ore 09.40-10.10, Moto3, Prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208)

Ore 10.25-10.55, Moto2, Prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208)

Ore 11.10-11.40, MotoGP, Prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208)

Ore 11.50-12.05, MotoGP, Qualifiche – Q1 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208) eTV8

Ore 12.15-12.30, MotoGP, Qualifiche – Q2 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208) eTV8

Ore 13.45-14.00, Moto3, Qualifiche – Q1 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208)

Ore 14.10-14.25, Moto3, Qualifiche – Q2 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208)

Ore 14.40-14.55, Moto2, Qualifiche – Q1 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208)

Ore 15.05-15.20, Moto2, Qualifiche – Q2 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208)

Ore 16.00, MotoGP, SPRINT RACE – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208) eTV8