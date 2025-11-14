Quando la finale delle ATP Finals 2025 a Torino? Orario, tv, programma, streaming

Sarà una domenica 16 novembre che elegge il migliore tra i migliori otto, quella delle ATP Finals di Torino. All’Inalpi Arena si celebrerà il rito che porterà un tennista a declamarsi quale campione tra i campioni e a chiudere l’anno col titolo di “Maestro”.

Un torneo che nel corso del tempo ha assunto un’importanza maggiore in termini di prestigio, ma anche dal punto di vista economico e dei punti. Un prize-money notevolissimo e la conquista di un totale di 1500 punti che fanno gola a chi si è conquistato la presenza nel Master di fine anno.

Ci si aspetta una grande spettacolo, in un Paese come l’Italia che è sempre più vicino allo sport con racchetta e pallina grazie agli straordinari risultati di Jannik Sinner. Un’attenzione a questa pratica che sta attirando tanti appassionati e non è un caso che al botteghino i riscontri siano stati impressionanti.

L’atto conclusivo delle ATP Finals 2025 si giocherà domenica 16 novembre alle ore 18:00. Sarà possibile seguirla in diretta tv gratis e in chiaro su Rai2, nonché per gli abbonati su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203), e in diretta streaming su RaiPlay e, per gli abbonati, su SkyGo, NOW e Tennis Tv. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

FINALE ATP FINALS 2024

Domenica 16 novembre

Ore 15:00 Finale doppio – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203)

Ore 18:00 Finale singolare – Diretta tv su Rai2, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203)

PROGRAMMA FINALE ATP FINALS 2024: DOVE VEDERLE IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai2 in chiaro (finale singolare), Sky Sport Uno (201, finale singolare) e Sky Sport Tennis (203, integrale) per gli abbonati.

Diretta streaming: RaiPlay (finale singolare), SkyGo, Now e Tennis Tv (abbonati).

Diretta Live testuale: OA Sport.