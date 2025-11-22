Quando la F1 su TV8 oggi: programma qualifiche GP Las Vegas 2025

Il Gran Premio di Las Vegas vivrà la propria giornata dedicata alle qualifiche tra venerdì 21 e sabato 22 novembre. Nel senso che dipende dalla latitudine alla quale ci si trova! Se guardiamo agli orari locali, allora la griglia di partenza verrà determinata nella serata di venerdì. Se viceversa ci si riferisce al nostro Paese, sarà a cavallo della notte e dell’alba di sabato!

Nel 2023, il più veloce sul giro secco fu Charles Leclerc (Ferrari), mentre dodici mesi orsono la miglior prestazione velocistica fu appannaggio di George Russell (Mercedes). Il monegasco poi si dovette accontentare della piazza d’onore in gara, mentre il britannico festeggiò il successo.

Va sottolineato come gli eventi del 2024 abbiano spinto a una modifica negli orari per evitare il rischio di affrontare la sessione con freddo intenso. Di conseguenza, rispetto ai precedenti, l’inizio delle qualifiche è stato decisamente anticipato, in maniera tale da evitare che la colonnina di mercurio scenda troppo durante la notte del deserto!

A CHE ORA LA F1 SU TV8 OGGI

Sabato 22 novembre

Ore 14:00 F1, Qualifiche – Differita tv in chiaro.

PALINSESTO GP LAS VEGAS F1 OGGI

TV IN CHIARO –Il canale TV8 (125 SKY, 8 DT) trasmetterà in differita le qualifiche del GP di Las Vegas. Non è prevista alcuna copertura in chiaro in diretta, così come non vi sarà modo di seguire gratuitamente la terza sessione di prove libere.

TV A PAGAMENTO – Il canale monotematico Sky Sport F1 (207) trasmetterà integralmente in diretta gli odierni appuntamenti nella città del Nevada. I canali generalisti Sky Sport Uno (201) e Sky Sport 4K (213) avranno a loro volta modo di proporre la medesima programmazione, salvo differenti scelte editoriali dell’azienda.

STREAMING – L’evento statunitense potrà essere seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata a chi possiede un abbonamento Sky) e tramite il servizio streaming on demand NOW. Inoltre il sito internet TV8.it proporrà le qualifiche al medesimo orario in cui saranno trasmesse in TV.

DIRETTA SCRITTA – OA Sport vi proporrà la diretta scritta di tutti i turni del Gran Premio di Las Vegas, dalla prima sessione di prove libere alla bandiera a scacchi della gara.

DIRETTE SKY SPORT F1 – SABATO GP LAS VEGAS 2025 (ORARI ITALIANI)

Ore 1.30 – PROVE LIBERE 3 su Sky Sport F1 (207), Sky Sport Uno (201) e Sky Sport 4K (213)

Ore 5.00 – QUALIFICHE su Sky Sport F1 (207), Sky Sport Uno (201) e Sky Sport 4K (213)