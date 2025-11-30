Quando la F1 su TV8 oggi: programma gara GP Qatar 2025

Il Gran Premio di Qatar 2025 di F1 si disputerà nel pomeriggio europeo di domenica 30 novembre. L’appuntamento del Golfo Persico è stato spostato in questo momento dell’anno (anche) per evitare i disagi dovuti alla tremenda calura patita dai piloti (e da chiunque fosse in loco) nel 2023, nonostante si sia corso in notturna!

Le gare di Lusail sono accomunate da una caratteristica. In tre edizioni, il leader non è mai cambiato. Mai! Significa che in ognuno dei GP andati in scena, il pilota che ha preso il comando nell’arco del giro iniziale è poi andato a vincere, senza cedere mai la prima posizione. Dovessimo assistere a un passaggio di testimone al vertice, ci troveremmo di fronte a qualcosa di inedito.

Per la cronaca, i successi sono stati appannaggio di Lewis Hamilton (2021) e di Max Verstappen (2023 e 2024). La Ferrari non ha mai avuto grande fortuna. Il risultato migliore è rappresentato dal secondo posto artigliato da Charles Leclerc lo scorso anno, quando il monegasco si fregiò anche del giro più veloce. Cosa accadrà nel 2025? Per scoprirlo non resta che seguire la gara in TV.

F1 SU TV8 OGGI

Domenica 30 novembre

Ore 21:30 F1, Gara – Differita tv in chiaro.

GUIDA TV GP QATAR F1 2025

TV IN CHIARO – Non è prevista alcuna copertura in chiaro in diretta. Il canale TV8 (125 SKY, 8 DT) trasmetterà gratuitamente, ma in differita, il Gran Premio di Qatar.

TV A PAGAMENTO – Il canale monotematico Sky Sport F1 (207) trasmetterà integralmente in diretta la gara di Lusail. I canali generalisti Sky Sport Uno (201) e Sky Sport 4K (213) avranno a loro volta modo di proporre la medesima programmazione, salvo differenti scelte editoriali dell’azienda.

STREAMING – L’evento mediorientale potrà essere seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata a chi possiede un abbonamento Sky) e tramite il servizio streaming on demand NOW. Inoltre il sito internet TV8.it proporrà la gara in differita, al medesimo orario in cui sarà trasmessa in TV.

DIRETTA SCRITTA – OA Sport vi proporrà la diretta scritta di tutti i turni del Gran Premio di Lusail, dalla prima sessione di prove libere alla bandiera a scacchi della gara.

GP QATAR 2025 F1 IN DIRETTA

Domenica 30 novembre (orari italiani)

Ore 17:00 F1, Gara (57 giri) – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207) e su Sky Sport 4K (213).