Quando la differita di Sinner-Auger-Aliassime su TV8: orario, programma in chiaro, streaming

Jannik Sinner e Felix Auger-Aliassime si affronteranno oggi pomeriggio (domenica 3 novembre, ore 15.00) nella finale del Masters 1000 di Parigi. Il tennista italiano scenderà in campo a La Defense Arena di Nanterre con il chiaro obiettivo di conquistare questo trofeo per la prima volta in carriera e di tornare numero 1 del mondo, ma dovrà stare particolarmente attento al suo avversario canadese, che è accreditato di una forma eccellente e potrebbe stupire sul cemento della capitale francese.

Il fuoriclasse altoatesino è reduce dai trionfi al Six Kings Slam (con annesso assegno da sei milioni di dollari meritato dopo l’affermazione ottenuta in finale contro lo spagnolo Carlos Alcaraz) e al torneo ATP 500 di Vienna (regolando il tedesco Alexander Zverev nell’atto conclusivo), ora proverà a completare una bella cavalcata nel miglior modo possibile e a lanciarsi con ottimismo verso le ATP Finals, dove sarà chiamato a difendere il titolo conquistato dodici mesi fa a Torino.

Il numero 2 del mondo sfiderà il numero 10 del ranking ATP (ma da domani almeno ottavo) nel quinto atto della loro rivalità: Auger-Aliassime prevalse nei due incroci del 2022 (ottavi di finale dei Masters 1000 di Madrid e Cincinnati), Sinner ha dettato legge nelle due sfide disputate quest’anno tra i quarti di finale del Masters 1000 di Cincinnati (6-0, 6-2) e la semifinale degli US Open (a Flushing Meadows concesse il secondo set al rivale).

La partita inizierà alle ore 15.00 e potrà essere seguita in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201) da parte di tutti gli abbonati, oltre che in diretta streaming, sempre a pagamento, su Sky Go, NOW, Tennis Tv. Gli appassionati non in possesso di pagamento potranno seguire l’incontro in differita, gratis e in chiaro: a partire dalle ore 17.00, dunque un paio di ore dopo l’inizio dell’incontro, la sfida tra Sinner e Auger-Aliassime sarà trasmessa su TV8.

A CHE ORA LA DIFFERITA DI SINNER vs AUGER-ALIASSIME SU TV8?

A partire dalle ore 17.00 di domenica 2 novembre, dunque due ore dopo l’inizio dell’incontro.

CALENDARIO FINALE ATP PARIGI 2025 OGGI

Domenica 2 novembre

Ore 15.00 Jannik Sinner vs Felix Auger-Aliassime – Diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201)

PROGRAMMA SINNER vs AUGER-ALIASSIME: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (canale 201), per gli abbonati:

Differita tv: TV8 dalle ore 17.00, gratis.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Tennis Tv, per gli abbonati.

Differita streaming: tv8.it dalle ore 17.00, gratis.

Diretta Live testuale: OA Sport.