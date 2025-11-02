Quando iniziano le ATP Finals 2025? Programma dai gironi alla finale, orari, tv, streaming

Le Nitto ATP Finals 2025 di tennis si disputeranno al Pala Alpitour di Torino da domenica 9 a domenica 16 novembre: i migliori 8 della Race to Turin, sia in singolare che in doppio, si sfideranno in un torneo in cui saranno in palio 1500 punti per il ranking ATP.

L’Italia sarà certamente rappresentata da Jannik Sinner, che sarà in prima fascia in sede di sorteggio in singolare e da Simone Bolelli/Andrea Vavassori, che saranno in quarta fascia in doppio. Lorenzo Musetti è in corsa per l’ultimo posto ancora da assegnare in singolare.

La diretta tv delle Nitto ATP Finals 2025 di tennis sarà fruibile su Sky Sport e Rai Sport (palinsesti da definire), mentre la diretta streaming della partita sarà disponibile su Tennis TV, Sky Go e Now (palinsesti da definire), infine la diretta live testuale sarà godibile su OA Sport.

CALENDARIO ATP FINALS 2025

Domenica 9 novembre – Round robin

Dalle ore 11.30

Doppio

Non prima delle 14.00

Singolare

Non prima delle 18.00

Doppio

Non prima delle 20.30

Singolare

Lunedì 10 novembre – Round robin

Dalle ore 11.30

Doppio

Non prima delle 14.00

Singolare

Non prima delle 18.00

Doppio

Non prima delle 20.30

Singolare

Martedì 11 novembre – Round robin

Dalle ore 11.30

Doppio

Non prima delle 14.00

Singolare

Non prima delle 18.00

Doppio

Non prima delle 20.30

Singolare

Mercoledì 12 novembre – Round robin

Dalle ore 11.30

Doppio

Non prima delle 14.00

Singolare

Non prima delle 18.00

Doppio

Non prima delle 20.30

Singolare

Giovedì 13 novembre – Round robin

Dalle ore 11.30

Doppio

Non prima delle 14.00

Singolare

Non prima delle 18.00

Doppio

Non prima delle 20.30

Singolare

Venerdì 14 novembre – Round robin

Dalle ore 11.30

Doppio

Non prima delle 14.00

Singolare

Non prima delle 18.00

Doppio

Non prima delle 20.30

Singolare

Sabato 15 novembre – Semifinali

Dalle ore 12.00

Doppio

Non prima delle 14.30

Singolare

Non prima delle 18.00

Doppio

Non prima delle 20.30

Singolare

Domenica 16 novembre – Finali

Dalle ore 15.00

Doppio

Non prima delle 18.00

Singolare

PROGRAMMA ATP FINALS 2025: DOVE VEDERLE IN TV E STREAMING

Diretta tv: in abbonamento su Sky Sport, in chiaro su Rai Sport (palinsesti da definire).

Diretta streaming: in abbonamento su Tennis TV, Sky Go e NOW, in chiaro su Rai Play (palinsesti da definire).

Diretta Live testuale: OA Sport.