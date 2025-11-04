Quando iniziano gli sport invernali? Le date di tutte le discipline olimpiche

La stagione olimpica degli sport invernali sta per entrare nel vivo, anche se in realtà tre delle sedici discipline presenti nel programma dei Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026 hanno già archiviato le prime gare dei rispettivi circuiti maggiori. Stiamo parlando nello specifico di sci alpino (opening di Coppa del Mondo a Sölden), short track (doppia tappa di World Tour a Montreal) e pattinaggio di figura (tre tappe del Grand Prix).

Capitolo a parte per hockey su ghiaccio e curling, gli unici sport di squadra del panorama a cinque cerchi invernale, che presentano delle dinamiche inevitabilmente diverse rispetto alle altre discipline. Il percorso di avvicinamento verso Milano Cortina 2026 delle Nazionali italiane proseguirà per l’hockey su ghiaccio maschile con l’imminente quadrangolare della European Cup of Nations in Polonia e per il curling con i Campionati Europei di fine mese in Finlandia.

Tra il 14 novembre ed il 6 dicembre cominceranno poi le Coppe del Mondo di tutti gli sport rimanenti a partire dallo speed skating, di scena a Salt Lake City, fino a slittino e sci alpinismo impegnati nel primo weekend di dicembre rispettivamente a Igls e Solitude. Di seguito le date di riferimento per il via della stagione delle discipline olimpiche invernali non ancora iniziate.

QUANDO INIZIANO GLI SPORT INVERNALI?

6-8 novembre HOCKEY SU GHIACCIO: European Cup of Nations a Sosnowiec (Polonia)

14-16 novembre SPEED SKATING: Coppa del Mondo a Salt Lake City (Stati Uniti)

20-23 novembre SALTO CON GLI SCI: Coppa del Mondo a Lillehammer (Norvegia)

21 novembre SKELETON: Coppa del Mondo a Cortina d’Ampezzo (Italia)

21-22 novembre SCI FREESTYLE: Coppa del Mondo slopestyle a Stubai (Austria)

22-23 novembre BOB: Coppa del Mondo a Cortina d’Ampezzo (Italia)

22-29 novembre CURLING: Campionati Europei a Lohja (Finlandia)

27-29 novembre SNOWBOARD: Coppa del Mondo big air a Secret Garden (Cina)

27-30 novembre COMBINATA NORDICA: Coppa del Mondo a Ruka (Finlandia)

28-30 novembre SCI DI FONDO: Coppa del Mondo a Ruka (Finlandia)

29 novembre-7 dicembre BIATHLON: Coppa del Mondo a Östersund (Svezia)

5-7 dicembre SLITTINO: Coppa del Mondo a Igls (Austria)

6-7 dicembre SCI ALPINISMO: Coppa del Mondo a Solitude (Stati Uniti)