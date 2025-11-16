Quando inizia la Coppa Davis 2025? Orari dai quarti alla finale, dove vederla in tv e streaming

A Bologna da martedì 18 a domenica 23 novembre si disputerà la Final Eight della Coppa Davis 2025 di tennis: i quarti di finale andranno in scena da martedì 18 a giovedì 20, mentre le semifinali si disputeranno venerdì 21 e sabato 22, infine la finale è in programma domenica 23.

L’Italia esordirà nei quarti di finale contro l’Austria mercoledì 19 novembre alle ore 16.00, ed in caso di successo tornerà in campo venerdì 21 alle ore 16.00 contro la vincente di Francia-Belgio, mentre l’eventuale avversaria nella finale di domenica 23 alle ore 15.00 uscirà da lato del tabellone con Spagna-Cechia ed Argentina-Germania.

La diretta tv della Final Eight della Coppa Davis 2025 di tennis sarà fruibile su SuperTennis HD, ed eventualmente semifinale e finale con l'Italia anche su Rai 1 HD, mentre la diretta streaming della manifestazione sarà disponibile su SuperTenniX, ed eventualmente semifinale e finale con l'Italia anche su Rai Play, infine la diretta live testuale della rassegna sarà godibile su OA Sport.

CALENDARIO COPPA DAVIS 2025

Quarti di finale

Martedì 18 novembre (16:00): Francia vs Belgio

Mercoledì 19 novembre (16:00): Italia vs Austria

Giovedì 20 novembre (10:00): Spagna vs Cechia

Giovedì 20 novembre (non prima delle 17:00): Argentina vs Germania

Semifinali

Venerdì 21 novembre (16:00): Francia/Belgio vs Italia/Austria

Sabato 22 novembre (12:00): Spagna/Cechia vs Argentina/Germania

Finale

Domenica 23 novembre (15:00)

PROGRAMMA COPPA DAVIS 2025: DOVE VEDERLE IN TV E STREAMING

Diretta tv: SuperTennis HD, eventualmente semifinale e finale con l’Italia anche su Rai 1 HD.

Diretta streaming: SuperTenniX, eventualmente semifinale e finale con l’Italia anche su Rai Play.

Diretta Live testuale: OA Sport.