Quando il sorteggio delle ATP Finals 2025? Orario, programma, fasce per i gironi

Mancano ormai pochi giorni alla cerimonia di sorteggio delle ATP Finals 2025, che si terrà a Torino giovedì 6 novembre dalle ore 12.00. I migliori otto giocatori del ranking mondiale verranno suddivisi in due gironi e al termine del round robin i primi due classificati di ogni raggruppamento accederanno alla fase a eliminazione diretta (semifinali e finale).

Format identico tra torneo di singolare e di doppio, con l’Italia che potrà contare su almeno un rappresentante in entrambe le specialità. Jannik Sinner si presenterà al via delle Finals da numero 1 al mondo, dopo aver superato nel ranking Carlos Alcaraz grazie alla doppietta ravvicinata Vienna-Parigi, mentre la coppia Simone Bolelli/Andrea Vavassori è riuscita a qualificarsi per il secondo anno di fila al Master di fine stagione da n.7 della Race.

Il movimento azzurro spera ancora di portare alle ATP Finals anche un secondo singolarista, ma per riuscire nell’impresa Lorenzo Musetti è obbligato a trionfare questa settimana nell’ATP 250 di Atene. In caso contrario l’ottavo nome ammesso a Torino sarà quello del canadese Felix Auger-Aliassime, ma nel frattempo al fianco dell’australiano Alex de Minaur in quarta fascia verrà inserita una X.

Da regolamento due tennisti provenienti dalla stessa fascia non potranno giocare contro nella fase a gironi, quindi per esempio Sinner e Alcaraz verranno sorteggiati in due raggruppamenti diversi e si incroceranno eventualmente solo in semifinale (con uno dei due che vince il suo gruppo e l’altro che passa da secondo) o in finale.

CALENDARIO SORTEGGIO ATP FINALS 2025

Giovedì 6 novembre

Ore 12.00 Sorteggio ATP Finals

FASCE SORTEGGIO ATP FINALS 2025 SINGOLARE

Prima fascia: Carlos Alcaraz (Spagna), Jannik Sinner (Italia).

Seconda fascia: Alexander Zverev (Germania), Novak Djoković (Serbia).

Terza fascia: Ben Shelton (Stati Uniti), Taylor Fritz (Stati Uniti).

Quarta fascia: Alex de Minaur (Australia), X.

X = ultimo giocatore qualificato, uno tra Felix Auger-Aliassime (Canada) e Lorenzo Musetti (Italia).

FASCE SORTEGGIO ATP FINALS 2025 DOPPIO

Prima fascia: Julian Cash/Lloyd Glasspool (Gran Bretagna), Harri Heliövaara/Henry Patten (Finlandia/Gran Bretagna).

Seconda fascia: Marcel Granollers/Horacio Zeballos (Spagna/Argentina), Marcelo Arévalo/Mate Pavić (El Salvador/Croazia).

Terza fascia: Neal Skupski/Joe Salisbury (Gran Bretagna), Kevin Krawietz/Tim Puetz (Germania).

Quarta fascia: Simone Bolelli/Andrea Vavassori (Italia), Christian Harrison/Evan King (Stati Uniti).