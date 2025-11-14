Quando il sorteggio dei playoff Mondiali 2026: orario, streaming, possibili avversarie dell’Italia

L’appuntamento è fissato per giovedì 20 novembre alle ore 13.00. Queste le coordinate temporali legate al sorteggio dei playoff per la qualificazione ai Mondiali 2026 di calcio. Non ci sono stati regali da parte dell’Estonia contro la Norvegia e quindi, prima del confronto di San Siro tra l’Italia e gli scandinavi (domenica 16 novembre), si è entrati nell’ottica di idee che la Nazionale allenata da Rino Gattuso dovrà andare agli spareggi per guadagnarsi la presenza nella fase finale della rassegna iridata.

Già, perché gli azzurri per conquistare il primato del girone dovrebbero prevalere contro i norvegesi almeno 9-0, o con almeno 9 gol di scarto. Un qualcosa di impossibile. E quindi ci si proietta ai playoff di marzo, con la speranza di non perdere per la terza volta di fila il treno che porta ai Mondiali. A prendere parte agli spareggi saranno tutte le compagini seconde nei propri gironi, ovvero 12. Le altre quattro, per un totale di 16, saranno le quattro migliori vincitrici dei gironi della Nations League 2024-2025. Naturalmente queste ultime vanno selezionate tra quelle che non si sono già garantite la qualificazione diretta o hanno ottenuto il pass per gli spareggi.

Playoff che saranno caratterizzati da semifinale e finale entrambe in gara secca. La sede del penultimo atto sarà quella della squadra con la miglior ranking Fifa, mentre per la finale è previsto un ulteriore sorteggio. Le fasce per il sorteggio dei playoff sono quattro, sulla base della classifica mondiale. L’Italia è in prima.

PRIMA FASCIA

Italia

Turchia

Polonia

Ungheria

SECONDA FASCIA

Scozia

Cechia

Slovacchia

Albania

TERZA FASCIA

Macedonia del Nord

Islanda

Bosnia ed Erzegovina

Kosovo

QUARTA FASCIA

Galles

Romania

Svezia

Irlanda del Nord

POSSIBILI AVVERSARIE

Dalla quarta fascia arriverà l’avversaria della semifinale. Irlanda del Nord e Svezia non ispirano bei ricordi, ricordando che queste due squadre hanno privato gli azzurri della partecipazione ai Mondiali del 1958 e del 2018. Se il Galles dovesse chiudere il proprio girone in seconda posizione, potrebbe diventare testa di serie, spingendo la Polonia in seconda fascia e diventando avversaria potenziale dei nostri portacolori in finale. Giova ricordare che, in caso di atto conclusivo nei playoff, la rivale verrà fuori dalla seconda e terza fascia del sorteggio.

Fa venire i brividi l’incrocio potenziale anche con la Macedonia del Nord in semifinale, ricordando quanto accaduto nel 2022 a Palermo. Come possibili rivali in finale, poi, vanno considerate anche la Scozia, la Cechia, la Slovacchia, l’Albania e l’Islanda.

SORTEGGIO PLAYOFF MONDIALI CALCIO 2026

Giovedì 20 novembre

Ore 13.00 Sorteggio Playoff Mondiali di calcio 2026

