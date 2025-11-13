Quando gioca Sinner la semifinale alle ATP Finals? Due ipotesi di orario, una più probabile

Battendo in due set sia Felix Auger-Aliassime che Alexander Zverev, il numero 1 d’Italia Jannik Sinner si è qualificato aritmeticamente per le semifinali alle ATP Finals 2025. Ininfluente a conti fatti, se non per questioni statistiche e di ranking/prize money, l’ultimo impegno della fase a gironi contro lo statunitense Ben Shelton dopo aver ottenuto la certezza del primo posto nel gruppo Bjorn Borg con un turno d’anticipo.

Il campione in carica del Master, che affronterà la prossima partita venerdì pomeriggio (non prima delle ore 14.00), dovrà poi tornare in campo sabato 15 novembre sul veloce indoor della Inalpi Arena di Torino per il penultimo atto del torneo. Il programma ufficiale verrà stabilito presumibilmente tra stasera e domani, ma con ogni probabilità Sinner disputerà la seconda semifinale.

Il 24enne altoatesino avrà infatti lo svantaggio di non poter usufruire di una giornata di riposo tra la terza partita di round robin e la semifinale al contrario del suo avversario proveniente dal gruppo Jimmy Connors. Jannik sarà quindi presumibilmente collocato in sessione serale sfidando non prima delle ore 20.30 uno tra Taylor Fritz (in pole position), Carlos Alcaraz, Alex de Minaur e Lorenzo Musetti.

CALENDARIO SEMIFINALI ATP FINALS 2025

Sabato 15 novembre

Ore 12.00 prima semifinale doppio

Non prima delle 14.30 prima semifinale singolare

Ore 18.00 seconda semifinale doppio

Non prima delle 20.30 seconda semifinale singolare