Quando gioca Sinner alle ATP Finals? Il programma e i giorni delle tre partite del girone

Jannik Sinner si presenterà da campione in carica alle ATP Finals: lo scorso anno divenne il primo italiano ad alzare al cielo l’ambito trofeo, questa volta proverà a replicarsi e contestualmente a inseguire lo status di numero 1 del mondo. Il fuoriclasse altoatesino ha nei fatti bisogno di trionfare da imbattuto e deve sperare che lo spagnolo Carlos Alcaraz perda almeno una partita nella fase a gironi, fermandosi poi massimo in semifinale, per chiudere la stagione in testa al ranking ATP.

Il torneo di fine stagione, riservato ai migliori otto giocatori del mondo, andrà in scena sul cemento di Torino dal 9 al 16 novembre. Il 24enne farà il proprio esordio nella giornata di lunedì 10 novembre, affrontando o Lorenzo Musetti o il canadese Felix Auger-Aliassime: sarà derby nel caso in cui il toscano riuscisse a vincere il torneo ATP 250 di Atene (la finale si disputerà domani), altrimenti sarà rivincita dell’atto conclusivo del Masters 1000 di Parigi contro il nordamericano.

Al momento non si sa quando Jannik Sinner tornerà in campo, né quale sarà il suo avversario, e per l’ordine di gioco bisognerà aspettare il giorno precedente. Se il tennista italiano dovesse vincere la partita d’esordio, allora se la dovrà vedere contro il vincente di Zverev-Shelton; se dovesse perdere, invece, incrocerebbe il perdente del confronto tra il tedesco e lo statunitense. Nell’ultima sfida del round robin, infine, l’azzurro giocherà contro l’unico giocatore non ancora affrontato.

I primi due classificati si qualificheranno alle semifinali, in programma sabato 15 novembre: il vincitore del raggruppamento affronterà il secondo dell’altro girone comprendente lo spagnolo Carlos Alcaraz, il serbo Novak Djokovic, lo statunitense Taylor Fritz, l’australiano Alex de Minaur, il secondo se la dovrà vedere contro il primo del gruppo Jimmy Connors. La finale che assegnerà il titolo si disputerà domenica 16 novembre.

CALENDARIO JANNIK SINNER ALLE ATP FINALS

Lunedì 10, non prima delle ore 20.30: Jannik Sinner vs Lorenzo Musetti o Felix Auger-Aliassime

Martedì 11 o mercoledì 12: Jannik Sinner vs Alexander Zverev o Ben Shelton (affronterà il vincente di Zverev-Shelton in caso di vittoria nel primo match, altrimenti affronterà il perdente della sfida tra il tedesco e lo statunitense)

Giovedì 13 o venerdì 14: Jannik Sinner vs Alexander Zverev o Ben Shelton (affronterà il rivale non incrociato nella seconda sfida)

Sabato 15: eventuale semifinale.

Domenica 16: eventuale finale.