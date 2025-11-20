Tennis
Quando gioca l’Italia in United Cup 2026? Inizio ritardato rispetto alla passata edizione
L’Italia giocherà la United Cup 2026 di tennis, in programma in Australia, tra Perth (alla RAC Arena) e Sydney (alla Ken Rosewall Arena), da venerdì 2 a domenica 11 gennaio, disputando a Perth la prima fase a gironi e gli eventuali quarti di finale, per poi spostarsi eventualmente a Sydney per semifinali e finale.
La formazione azzurra sarà composta da Flavio Cobolli, Andrea Pellegrino, Andrea Vavassori, Jasmine Paolini, Nuria Brancaccio e Sara Errani: l’Italia, testa di serie numero 3 e capofila del Girone C, affronterà alla RAC Arena di Perth la Svizzera domenica 4 gennaio alle ore 10.00 e la Francia martedì 6 gennaio alle ore 3.00.
Al termine della prima fase passeranno ai quarti le prime classificate di ciascuno dei sei gironi e le due migliori seconde, una per i raggruppamenti di Perth (A, C ed E) ed una per quelli di Sydney (B, D ed F): in ogni caso nei quarti la miglior seconda non potrà affrontare una squadra già sfidata nella fase a gironi.
CALENDARIO DELL’ITALIA NELLA UNITED CUP 2026
4 gennaio 10.00 Perth (RAC Arena) Gruppo C Italia-Svizzera
6 gennaio 3.00 Perth (RAC Arena) Gruppo C Italia-Francia