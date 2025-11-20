Quando gioca l’Italia in United Cup 2026? Inizio ritardato rispetto alla passata edizione

L’Italia giocherà la United Cup 2026 di tennis, in programma in Australia, tra Perth (alla RAC Arena) e Sydney (alla Ken Rosewall Arena), da venerdì 2 a domenica 11 gennaio, disputando a Perth la prima fase a gironi e gli eventuali quarti di finale, per poi spostarsi eventualmente a Sydney per semifinali e finale.

La formazione azzurra sarà composta da Flavio Cobolli, Andrea Pellegrino, Andrea Vavassori, Jasmine Paolini, Nuria Brancaccio e Sara Errani: l’Italia, testa di serie numero 3 e capofila del Girone C, affronterà alla RAC Arena di Perth la Svizzera domenica 4 gennaio alle ore 10.00 e la Francia martedì 6 gennaio alle ore 3.00.

Al termine della prima fase passeranno ai quarti le prime classificate di ciascuno dei sei gironi e le due migliori seconde, una per i raggruppamenti di Perth (A, C ed E) ed una per quelli di Sydney (B, D ed F): in ogni caso nei quarti la miglior seconda non potrà affrontare una squadra già sfidata nella fase a gironi.

CALENDARIO DELL’ITALIA NELLA UNITED CUP 2026

4 gennaio 10.00 Perth (RAC Arena) Gruppo C Italia-Svizzera

6 gennaio 3.00 Perth (RAC Arena) Gruppo C Italia-Francia