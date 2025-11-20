Quando gioca l’Italia i playoff dei Mondiali 2026: programma semifinale e finale, orari, tv

Il percorso è stato definito. Andata in scena quest’oggi a Zurigo (Svizzera), il sorteggio dei playoff per la qualificazione ai Mondiali di calcio 2026. Grande attesa su quelle che sarebbero state le rivali della Nazionale italiana, costretta per la terza volta consecutiva a ricorrere agli spareggi per staccare il biglietto per la fase finale della rassegna iridata.

La formazione allenata da Rino Gattuso sarà in campo giovedì 26 marzo, tra le mura amiche, nella semifinale di questi playoff contro l’Irlanda del Nord. Un’avversaria che nella storia non riporta alla mente bei ricordi, ricordando quanto accaduto in occasione delle qualificazioni ai Mondiali del 1958, quando i nostri portacolori furono battuti a Belfast dai nordirlandesi.

In caso di vittoria contro i nord irlandesi, la Nazionale sarà chiamata a un impegno in trasferta, secondo quanto stabilito dal sorteggio. L’accoppiamento è con la vincente tra Galles e Bosnia. Sono da confermare gli orari di gioco: alle ore 18.00 il match contro l’Irlanda del Nord e alle 20.45 la finale degli spareggi. Ricordiamo che le 16 squadre qualificate agli spareggi (le 12 seconde dei gironi, come l’Italia, più 4 ripescate dalla Nations League) sono state disposte in quattro distinti percorsi ciascuno con due semifinali secche e una finale in gara unica. Le quattro squadre che vinceranno questi quattro percorsi andranno al Mondiale del 2026.

Il percorso dell’Italia nei playoff di qualificazione ai Mondiali 2026 di calcio sarà coperto televisivamente da Rai 1 HD e dai canali di Sky Sport (da definire il palinsesto preciso); in streaming su RaiPlay, SkyGo e su NOW. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del match.

ITALIA PLAYOFF MONDIALI CALCIO 2026

Giovedì 26 marzo

Ore 18.00 (da confermare) Italia vs Irlanda del Nord

Martedì 31 marzo

Ore 20.45 (da confermare) Vincente di Italia vs Irlanda del Nord vs Vincente di Galles vs /Bosnia ed Erzegovina

PROGRAMMA ITALIA PLAYOFF MONDIALI CALCIO 2026: COME SEGUIRLI IN TV IN STREAMING

Diretta tv: Rai 1 HD, Sky Sport (da definire)

Diretta streaming: RaiPlay, SkyGo, NOW

Diretta testuale: OA Sport