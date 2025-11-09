Quando gioca l’Italia ai sedicesimi ai Mondiali U17? Griglia ingarbugliata per conoscere l’avversaria

L’Italia ha giganteggiato nel proprio girone ai Mondiali Under 17 di calcio, vincendo le tre partite disputate ad Al Rayyan (Qatar): dopo il sofferto successo per 1-0 contro i padroni di casa, gli azzurri si sono scatenati contro la Bolivia (4-0) e poi hanno prevalso in maniera convincente contro il Sudafrica (3-1), pur subendo una rete dopo due incontri a portiere imbattuto. La nostra Nazionale ha così conquistato il primo posto nel gruppo A con 9 punti, davanti a Sudafrica (4), Qatar (2) e Bolivia (1).

L’Italia si è così qualificata alla fase a eliminazione diretta, che incomincerà con i sedicesimi di finale: da quest’anno, infatti, sono presenti 48 squadre (come accadrà il prossimo anno con il Mondiale dei “grandi”), passano il turno le prime due classificate dei dodici raggruppamenti e le otto migliori otto. Il regolamento è però molto particolare e non si conoscono ancora gli accoppiamenti per i turni da dentro o fuori, il tabellone verrà svelato nella sua interezza soltanto al termine della fase a gironi.

Si prenderà in considerazione la classifica combinata tra i vari gironi: ci sarà una graduatoria per le prime classificate, una per le seconde e una per le migliori terze. Per gli accoppiamenti si seguirà poi questo schema: ad esempio la miglior prima affronterà la peggior terze, la seconda prima incrocerà la terza delle terze e via dicendo. Al momento l’Italia è la seconda delle prime alle spalle dell’Argentina e davanti a Senegal e Giappone (le squadre che hanno già disputato i tre incontri), ma devono ancora scendere in campo otto gruppi nei prossimi giorni: la nostra Nazionale potrebbe essere superata da Brasile, Irlanda, Austria e USA.

Di sicuro gli azzurri incroceranno una delle terze classificate, godendo di un incrocio sulla carta favorevole. Bisognerà aspettare la serata di martedì 11 novembre per conoscere il tabellone e quale sarà l’avventura dell’Italia. Gli azzurri scenderanno in campo o venerdì 14 o sabato 15 novembre (chiaramente a orario da definire) per disputare il sedicesimo di finale. La partita sarà trasmessa sui canali Rai, ma per il palinsesto dettagliato occorrerà attendere.

QUANDO GIOCA L’ITALIA I SEDICESIMI DEI MONDIALI U17?

O venerdì 14 o sabato 15 novembre, orario da definire.

CONTRO CHI GIOCA L’ITALIA I SEDICESIMI DEI MONDIALI U17?

Bisognerà aspettare la conclusione dei gironi, prevista lunedì 11 novembre. L’accoppiamento dipenderà dal posizionamento dell’Italia nelle classifica combinata tra le prime dei dodici gironi. Di sicuro gli azzurri affronteranno una delle migliori terze classificate.