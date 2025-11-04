Quando gioca Berrettini domani a Metz: orario, tv, programma, streaming

I Moselle Open 2025 di tennis vedranno completarsi gli ottavi di finale a Metz, in Francia, domani, mercoledì 5 novembre: tornerà in campo l’azzurro Matteo Berrettini, che sfiderà il vincente del match tra il numero 8 del seeding, il transalpino Corentin Moutet, e l’australiano Aleksandar Vukic.

Il match degli ottavi di finale che vedrà protagonista il tennista romano sarà il quinto ed ultimo di giornata, con il programma che scatterà alle ore 12.00. Prima dell’azzurro si svolgeranno un match di doppio ed altri tre singolari, con l’ultimo incontro prima di quello di Berrettini inizierà comunque non prima delle ore 18.00

La sfida che vedrà protagonista Matteo Berrettini negli ottavi di finale dell’ATP 250 di Metz sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Max e Sky Sport Mix, mentre la diretta streaming sarà garantita da Sky Go e NOW, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale del match dell’azzurro.

CALENDARIO ATP METZ 2025

Mercoledì 5 novembre – Court Central

Dalle ore 12.00

Bollipalli/Kadhe (India) – Nouza/Rikl (Cechia)

Non prima delle ore 14.00

Learner Tien (Stati Uniti) – Moez Echargui (Tunisia, LL)

A seguire

Hugo Gaston (Francia, WC) – Daniel Altmaier (Germania)

Non prima delle ore 18.00

Vitaliy Sachko (Ucraina, LL) – A. Bublik (Kazakistan, 3)

A seguire

Matteo Berrettini (Italia) – vincente Corentin Moutet (Francia, 8)-Aleksandar Vukic (Australia)

PROGRAMMA ATP METZ 2025: COME SEGUIRLE IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Max e Sky Sport Mix.

Diretta streaming: Sky Go, NOW.

Diretta live testuale: OA Sport.