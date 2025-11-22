Quando debutterà nel 2025 Tadej Pogacar? La prima gara dovrebbe essere in Italia

La nuova stagione del ciclismo internazionale è alle porte. Ancora un mese tra vacanze (meritate) e ritiri per i corridori del World Tour che poi ci si sposterà in Australia per iniziare il 2026. Calendario che, come di consueto, proporrà il debutto in Oceania per poi spostarsi nel Vecchio Continente e vedere ad inizio primavera il primo momento clou.

L’attesa, ovviamente, è tutta per Tadej Pogacar. Il campione del Mondo e d’Europa vuole ancora dare spettacolo alla sua maniera, vincendo il più possibile. Ovviamente il calendario non è stato ancora definitivo per il fuoriclasse sloveno della UAE Team Emirates – XRG, ma si conoscono già alcuni obiettivi.

Tour de France, sicuramente, Mondiali in Canada a settembre, ma gli occhi saranno puntati sulle Classiche Monumento: nel 2026 il 27enne dovrebbe disputarle tutte e cinque, provando ovviamente a fare la storia, vincendole tutte. Mirino su Milano-Sanremo e Parigi-Roubaix che ancora mancano in un palmares da sogno.

Ancora non è certa la data del debutto, ma, secondo quanto anche riportato da Ciro Scognamiglio, salvo stravolgimenti dovrebbe arrivare in Italia: 7 marzo alle Strade Bianche, vinte già tre volte e dov’è campione uscente da due anni.