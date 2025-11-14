Qualificazioni Europei calcio U21 2027: la nuova classifica dell’Italia. Azzurrini a -3 dalla Polonia

Una sconfitta pesante e amara per la Nazionale italiana U21 di calcio nel quinto match della fase a gironi delle qualificazioni agli Europei 2027. La squadra allenata da Silvio Baldini è stata battuta 2-1 a Stettino dai padroni di casa della Polonia. Un risultato che ha delle conseguenze: i polacchi svettano a punteggio pieno, con tre lunghezze di margine sugli azzurrini nella graduatoria del Gruppo E.

Un ko che potrebbe avere dei riflessi relativamente alla qualificazione diretta nella fase finale della rassegna continentale. Giova ricordare che nella competizione in programma in Albania e Serbia nel 2027, approderanno direttamente le nove vincitrici dei gironi e la migliore seconda. Le altre otto seconde classificate disputeranno gli spareggi per determinare le rimanenti quattro formazioni presenti.

Pertanto la compagine tricolore dovrà conquistare il primato, onde evitare complicazioni particolari. Con questa battuta d’arresto non sarà semplice precedere i polacchi, anche in relazione alla differenza reti a vantaggio della formazione rivale (+16 per la Polonia, rispetto al +9 dell’Italia).

Bisognerà subito voltare pagina in vista della sesta partita. La squadra di Baldini affronterà il Montenegro nella trasferta di Nikšić martedì 18 novembre e al Gradski stadion sarà necessario imporsi per mantenersi in linea di galleggiamento con chi comanda la classifica. I polacchi se la vedranno contro la Macedonia del Nord a Bitola.

CLASSIFICA GRUPPO E

1. Polonia 15 punti in 5 partite (differenza reti +16)

2. Italia 12 punti in 5 partite (differenza reti +9)

3. Montenegro 9 punti in 5 partite (differenza reti +1)

4. Svezia 6 punti in 5 partite (differenza reti -6)

5. Macedonia del Nord 3 punti in 5 partite (differenza reti -7)

6. Armenia 0 punti in 5 partite (differenza reti -13)