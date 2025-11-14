Qualificazioni Europei calcio U21 2027: la classifica del girone dell’Italia. Scontro diretto decisivo in Polonia

L’Italia proseguirà allo Stadio “Miejski w Szczecinie” di Szczecin, contro i padroni di casa della Polonia, il proprio cammino nelle qualificazioni agli Europei Under 21 di calcio: gli azzurrini, inseriti nel Girone E, nel primo pomeriggio di oggi, alle ore 16.00, proveranno a dare continuità alle vittorie contro Montenegro, Macedonia del Nord, Svezia ed Armenia.

Gli azzurrini arrivano allo scontro diretto a punteggio pieno, anche se la differenza reti al momento premia la Polonia, a quota 12 come l’Italia dopo i successi con Macedonia del Nord, Armenia, Montenegro e Svezia, mentre seguono con 6 punti Montenegro e Svezia, con 3 la Macedonia del Nord, infine è ferma al palo l’Armenia.

Quest’oggi, oltre a Polonia-Italia, si giocherà anche Armenia-Montenegro (alle ore 12.00 italiane), mentre Macedonia del Nord-Svezia si è giocata ieri ed è finita 1-4: in classifica gli azzurrini sono formalmente alle spalle dei polacchi a causa della peggior differenza reti (+10 contro +15). La Polonia, infatti, finora ha segnato 15 gol e non ne ha subiti, mentre l’Italia ne ha messi a segno 12, ma ne ha incassati 2.

CLASSIFICA GRUPPO E

1. Polonia 12 punti in 4 partite (differenza reti +15)

2. Italia 12 punti in 4 partite (differenza reti +10)

3. Montenegro 6 punti in 4 partite (differenza reti 0)

4. Svezia 6 punti in 5 partite (differenza reti -6)

5. Macedonia del Nord 3 punti in 5 partite (differenza reti -7)

6. Armenia 0 punti in 4 partite (differenza reti -12)