Quale partita su Rai2 oggi alle ATP Finals 2025? Orario 13 novembre, programma, streaming

Oggi, giovedì 13 novembre, Lorenzo Musetti affronterà il n.1 del mondo, Carlos Alcaraz, per dar seguito alla propria avventura nelle ATP Finals 2025 di Torino. Sul veloce indoor dell’Inalpi Arena, il toscano è chiamato all’impresa, considerando le qualità del suo avversario e anche il suo percorso in questo torneo.

Il carrarino, reduce dalla vittoria in rimonta contro Alex de Minaur, ha ancora una possibilità per approdare in semifinale. La strada è obbligata. Bisognerà vincere e non ci saranno mezze misure. Ne è consapevole Lorenzo che vorrà godersi questa sfida al meglio delle proprie possibilità, sapendo che i favori del pronostico saranno tutti per l’iberico.

Alcaraz, nello stesso tempo, avrà delle motivazioni particolari perché non ci sarà in ballo solo la qualificazione alla fase a eliminazione diretta. Una vittoria, infatti, gli regalerebbe la matematica certezza di chiudere l’anno da n.1 del mondo e rendere inutile quello che farà Jannik Sinner, relativamente a questo obiettivo.

La partita tra Lorenzo Musetti e Carlos Alcaraz, valida per la fase a gironi delle ATP Finals 2025, andrà in scena quest’oggi all’Inalpi Arena di Torino non prima delle 20.30. La copertura televisiva sarà offerta da Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203), in chiaro su Rai 2 HD; in streaming su SkyGo, NOW, RaiPlay e Tennis Tv. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del match.

MUSETTI-ALCARAZ ATP FINALS 2025 OGGI

Giovedì 13 novembre

Ore 11:30 Krawietz (FER)/Puetz (GER) [6]-Bolelli (ITA)/Vavassori (ITA) [7] – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203)

Ore 14:00 Fritz (USA) [6]-de Minaur (AUS) [7] – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203)

Ore 18:00 Cash (GBR)/Glasspool (GBR) [1]-Granollers (ESP)/Zeballos (ARG) [3] – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203)

Ore 20:30 Alcaraz (ESP) [1]-Musetti (ITA) [9] – Diretta tv su Rai2, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203)

PROGRAMMA MUSETTI-ALCARAZ ATP FINALS 2025: DOVE VEDERLE IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai2, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203)

Diretta streaming: RaiPlay, SkyGo, Now, Tennis Tv.

Diretta Live testuale: OA Sport