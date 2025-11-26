Quale partita di Champions League vedere su TV8 stasera: orario e programma in chiaro 26 novembre

La League Phase di Champions League si avvicina al momento della verità con i match del quinto turno. Nel programma di gare del mercoledì spicca la supersfida Arsenal-Bayern Monaco, incrocio tra due delle tre squadre che sono ancora a punteggio pieno: in palio c’è una fetta importante del primato in classifica. L’incontro si giocherà all’Emirates Stadium con il fischio d’inizio alle 21:00. Il faccia a faccia tra l’unica squadra che non ha ancora subito gol, quella inglese, e il miglior attacco del torneo, insieme al PSG, con 14 reti segnate rende il duello ancor più affascinante.

La formazione allenata dallo spagnolo Mikel Arteta guida la Premier League con 29 punti e sei lunghezze di vantaggio sul Chelsea. Nell’ultimo turno di Premier i Gunners hanno travolto 4-1 il Tottenham nel derby londinese. L’allenatore iberico nelle ultime partite ha confermato la sua abilità tattica sostituendo l’infortunato attaccante svedese Gyokeres con lo spostamento del centrocampista Mikel Merino come centravanti, supportato sulle fasce da Trossard e Saka.

Impressionante fin qui il ruolino di marcia messo a referto dai bavaresi che nelle 17 partite giocate in stagione hanno collezionato sedici vittorie e un pareggio. Vincent Kompany ha plasmato un’autentica macchina da guerra che propone calcio offensivo, diverte e vince segnando gol a raffica come ben testimonia il 6-2 rifilato al Friburgo nell’ultima di campionato.

La partita Arsenal-Bayern Monaco sarà trasmessa in diretta su TV8 e Sky, emittente che ha acquisito i diritti delle competizioni continentali fino al 2031. Il canale prescelto dall’emittente satellitare è Sky Sport Max (206). Sarà possibile seguire il match in streaming su TV8.it, NOW e SkyGO, non è prevista la Diretta Live testuale dell’evento.

CALENDARIO ARSENAL- BAYERN MONACO CHAMPIONS LEAGUE 2025-2026

Mercoledì 26 novembre

Ore 21.00 Arsenal-Bayern Monaco diretta su Sky Sport Max (206) e TV8 (125)

PROGRAMMA ARSENAL- BAYERN MONACO CHAMPIONS LEAGUE 2025-26: COME SEGUIRLA IN TV O STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Max (206) e TV8 (125)

Diretta streaming: TV8.it, NOW e SkyGO

Diretta Live Testuale: non prevista