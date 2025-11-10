Puppo: “Sinner favorito con Aliassime. Con Musetti l’Italia è competitiva in Coppa Davis”

Dario Puppo, nel contesto della trasmissione TennisMania da lui condotta insieme a Guido Monaco e Massimiliano Ambesi, ha parlato della grande condizione di Lorenzo Musetti, dal suo punto di vista in forma e potenzialmente in grado di affrontare un grande torneo:

“Io sono sicuro di non sbagliarmi, ma accetto le altre opinioni – ha detto Puppo – Musetti ha giocato due partite tra semifinale e finale di alto livello, tra le migliori della carriera in campo indoor. Nel momento del 4-2 al secondo fino al terzo set non inoltrato, Korda ha giocato tra i primi dieci del mondo: più forte di rovescio, più forte di dritto, più forte al servizio. Gioca benissimo al volo, ma non lo fa sempre. Per un’ora ha giocato un livello pazzesco. In Finale Djokovic aveva troppa voglia di vincere quella partita. Sapevo che in un modo o nell’altro, anche con un avversario più sgamato, avrebbe avuto modo di portare a casa la partita”.

Puppo ha poi proseguito: “Sto sentendo altri colleghi che commentano all’estero, sono in gamba. Dopo la partita di Musetti tutti hanno lodato il match, sottolineando che adesso, oltre Sinner, c’è anche lui e ricordando anche gli altri giocatori italiani dietro. Io vedo un finale di stagione positivo per Lorenzo, anche in ottica Davis con questo Musetti l’Italia è competitiva. Io contro l’Austria partirei con Musetti e Cobolli. Gioca con la mente libera, è alle Finals anche se da sostituto. Se non vado errato, soltanto in una edizione il numero 9 ha raccolto più punti di Musetti, ed è Marin Čilić nel 2014“.

Il giornalista ha quindi aggiunto: “Se Musetti batte Fritz, allora scenderà in campo domani con Alcaraz che ha avuto due giorni di riposo. A proposito dei punti, è interessante vedere che se dovesse vincere una o due partite scavalcherebbe diversi giocatori davanti a lui. All’inizio della prossima stagione in Australia ha un terzo turno, ma davanti ci sarà Djokovic che ha fatto semifinale, e Zverev che ha fatto la finale. Sicuramente si può avvicinare. Oggi sarà una giornata storica, con due italiani che giocano due partite. Non è sfavorito Musetti con Fritz, è favorito Sinner con Fèlix-Aliassime. Ma sono due partite che si giocano, sono due partite che uno vuole vedere”.

Inoltre il giornalista ha sottolineato la grande prestazione di Rybakina, trionfatrice delle Finals femminili: “Volevo fare i complimenti ad Aldo Chiari, che è nel team di Rybakina. Ha visto la sua giocatrice da Napoli perché era ammalato. Cahill resta allenatore di Sinner, ed è una bella notizia Per la Davis c’è tempo, io farei giocare Musetti e Cobolli, poi venerdì vedremo come sono andate le cose. Avere più scelte da poter fare è importante”.

CLICCA QUI PER LA PUNTATA COMPLETA DI TENNISMANIA