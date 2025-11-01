Puppo non ci sta: “Sinner non recita. Ha un problema e cerca di gestirlo al meglio”

Dario Puppo (qui riportato), assieme a Massimiliano Ambesi e Guido Monaco, ha condotto, come da tradizione, TennisMania, il programma in diretta sul canale YouTube di OA Sport. Puntata speciale legata a Parigi, con Jannik Sinner nei principali pensieri.

Si parte con la performance del numero 2 del mondo nel match con Shelton: “La prestazione al servizio di Sinner è stata la migliore della giornata, direi mostruosa. Non so cosa sia questa situazione che lo condiziona, ma sono i primi game in cui, se lo scambio diventa lungo, sembra faccia fatica o ha male. Poi si abitua alla situazione, soprattutto se la partita va in un certo modo. Per andare avanti in questo torneo, Sinner doveva sempre vincere in due set, come ha fatto“.

Il tema è anche quello della comprensione della battuta dell’americano (tema non nuovo, e non solo con Jannik): “Anche io ho avuto la sensazione più volte che Sinner indovinasse la traiettoria del servizio di Shelton. L’italiano aveva secondo me maggiori motivazioni dell’americano. Zverev è in forma. Forse ha qualche problema fisico anche lui, ma non pensavo la ribaltasse con Medvedev“.

Quanto a veri o presunti problemi fisici dell’azzurro: “Sinner non ci dirà mai cos’ha. Qualcuno ipotizza che faccia un po’ il verso a Murray o Djokovic, ma secondo me non recita. Ha un problema e cerca di gestirlo al meglio“.

Poi c’è il tema degli stati d’animo lasciati trasparire: “Sinner non fa il pugnetto a Parigi, perché è in una situazione di dover gestire una situazione che gli dà fastidio, se non male. Il fatto di essere un po’ cupo penso sia dovuto a questo. Il Sinner furioso, che sembra un samurai, che non fa una piega, se non se sente male, io penso che abbia un’aura che fa paura, e quindi penso che vinca in 2 set contro Zverev. Non credo che sarà un match come con Shelton, perché il tedesco serve meglio“.

