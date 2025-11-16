Prosegue la decimazione dell’Italia nello sci alpino: stagione finita anche per Alessia Guerinoni

Si susseguono purtroppo gli infortuni per lo sci alpino italiano femminile nel percorso di avvicinamento verso i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Dopo le gravi lesioni rimediate negli ultimi otto mesi dalle varie big Federica Brignone, Marta Rossetti e Marta Bassino, il movimento azzurro perde adesso infatti anche la giovane Alessia Guerinoni.

La 23enne bergamasca, che vanta già tre apparizioni in Coppa del Mondo e fa parte del gruppo di Coppa Europa, si è fatta male in seguito ad una caduta mentre si stava allenando sulla pista svizzera di Zinal in preparazione del doppio gigante d’apertura della stagione per il circuito continentale in programma proprio nella località elvetica tra l’1 ed il 2 dicembre.

In base ai primi accertamenti effettuati alla casa di cura La Madonnina di Milano da parte della Commissione Medica FISI presieduta dal dottor Andrea Panzeri, Guerinoni avrebbe riportato una sospetta rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro, la frattura composta del malleolo peroneale e la frattura composta del perone dello stesso ginocchio e un trauma contusivo con ematoma del ginocchio sinistro.

In attesa di conoscere l’esito degli esami più approfonditi, la stagione dell’atleta lombarda sembra essere finita ancor prima di cominciare. L’azzurra classe 2002, capace di arrivare settima lo scorso 20 marzo in un gigante di Coppa Europa, era stata vittima di un infortunio abbastanza simile alla gamba sinistra nel 2021.