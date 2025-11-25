PGE Budowlani Lodz-Novara oggi in tv, Champions League volley femminile: orario, canale, streaming

Oggi martedì 25 novembre (ore 18.00) si gioca PGE Budowlani Lodz-Novara, incontro valido per la Champions League 2026 di volley femminile. Le piemontesi incominciano l’avventura nella nuova edizione della massima competizione continentale a cui partecipano in virtù di una wild-card, grazie alla quale il contingente italiano nel torneo si è ampliato di un’unità (erano già ammesse Conegliano, Milano e Scandicci in base ai risultati conseguiti nella passata stagione).

Le ragazze di coach Lorenzo Bernardi sono reduci dai successi conseguiti contro Milano e Macerata, utili per issarsi al terzo posto provvisorio in classifica generale. Le Zanzare saranno impegnate nella tana dell’ambiziosa e insidiosa formazione polacca, in uno scontro diretto già importante nel gruppo B in cui figurano anche il Fenerbahce Istanbul di Alessia Orro e il Benfica.

La palleggiatrice Carlotta Cambi, la bomber Tatiana Talok, la centrale Sara Bonifacio, la schiacciatrice Britt Herbots saranno i punti di forza contro il sestetto di Maciej Biernat, privo di grandi individualità ma molto coeso. La partita si svolgerà in contemporanea con la sfida tra il Fenerbahce e il Benfica, con le turche ampiamente favorite.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di PGE Budowlani Lodz-Novara, match valido per la Champions League di volley femminile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Arena (canale 204); in diretta streaming su Sky Go, NOW, Euro Volley Tv, DAZN; garantita la diretta live testuale su OA Sport.

