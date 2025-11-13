Perché Lorenzo Musetti è stato eliminato a parità di vittorie con Fritz e De Minaur: la classifica del girone

Si è chiuso il Gruppo Jimmy Connors del torneo di singolare delle Nitto ATP Finals 2025 di tennis: lo spagnolo Carlos Alcaraz ha vinto tutti i tre match disputati e si è assicurato il primo posto, avendo anche la certezza matematica del numero 1 nel ranking a fine anno.

Per il secondo posto sono arrivati con una vittoria e due sconfitte l’australiano Alex de Minaur, lo statunitense Taylor Fritz e Lorenzo Musetti: il primo criterio per rompere la parità era quello della miglior percentuale di set vinti: il nordamericano e l’oceanico si sono attestati al 42.86%, Musetti si è fermato al 28.57%.

Per questo motivo Musetti ha chiuso al quarto posto nel girone, mentre a quel punto ad essere risolutivo tra Fritz e de Minaur è stato lo scontro diretto, vinto quest’oggi dall’australiano in due set: de Minaur ha così arpionato il secondo posto e sfiderà Jannik Sinner in semifinale.

CLASSIFICA GRUPPO JIMMY CONNORS ATP FINALS 2025

1 Carlos Alcaraz (Spagna) 3 vittorie-o sconfitte, 6 set vinti-1 set perso (85.71% di set vinti)

2 Alex de Minaur (Australia) 1 vittoria-2 sconfitte, 3 set vinti-4 set persi (42.86%), vinto lo scontro diretto con Fritz

3 Taylor Fritz (USA) 1 vittoria-2 sconfitte, 3 set vinti-4 set persi (42.86%), perso lo scontro diretto con de Minaur

4 Lorenzo Musetti (Italia) 1 vittoria-2 sconfitte, 2 set vinti-5 set persi (28.57%)