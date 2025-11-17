Perché Italia-Austria di Coppa Davis non si vedrà sulla RAI? L’accordo sui diritti e su che canale vederla in tv

A Bologna è tutto pronte per la Final Eight della Coppa Davis 2025 di tennis, in programma da domani, martedì 18, a domenica 23 novembre: il calendario della manifestazione prevede che i quarti di finale vadano in scena da martedì 18 a giovedì 20 (con due tie nell’ultima giornata), mentre le semifinali si disputino venerdì 21 e sabato 22, ed infine che la finale sia in programma domenica 23.

L’Italia inizierà il proprio cammino nei quarti di finale contro l’Austria mercoledì 19 novembre alle ore 16.00, poi giocherà l’eventuale semifinale venerdì 21 alle ore 16.00 contro la vincente di Francia-Belgio, infine l’eventuale finale sarà in programma domenica 23 alle ore 15.00, contro la squadra che la spunterà nella parte di tabellone con Spagna-Cechia ed Argentina-Germania.

A detenere i diritti tv della manifestazione è SuperTennis, il canale della FITP, ma la Federazione Italiana Tennis Padel ha raggiunto un accordo con la RAI che prevede la trasmissione in simulcast su Rai 1 della semifinale e della finale con gli azzurri di Filippo Volandri nel caso in cui l’Italia dovesse avanzare nella manifestazione. Italia-Austria, dunque, sarà trasmessa in esclusiva su SuperTennis e SuperTenniX.

La diretta tv della Final Eight della Coppa Davis 2025 di tennis sarà fruibile su SuperTennis, ed eventualmente semifinale e finale con l’Italia in simulcast su Rai 1, mentre la diretta streaming della manifestazione sarà disponibile su SuperTenniX, ed eventualmente semifinale e finale con l’Italia in simulcast su Rai Play, infine la diretta live testuale della rassegna sarà godibile su OA Sport.

CALENDARIO COPPA DAVIS 2025

Quarti di finale

Martedì 18 novembre ore, 16:00: Francia vs Belgio – Diretta tv in esclusiva su SuperTennis

Mercoledì 19 novembre, ore 16:00: Italia vs Austria – Diretta tv in esclusiva su SuperTennis

Giovedì 20 novembre, ore 10:00: Spagna vs Cechia – Diretta tv in esclusiva su SuperTennis

Giovedì 20 novembre, non prima delle ore 17:00: Argentina vs Germania – Diretta tv in esclusiva su SuperTennis

Semifinali

Venerdì 21 novembre, ore 16:00: Francia/Belgio vs Italia/Austria – Diretta tv su SuperTennis, in caso di presenza dell’Italia in simulcast su Rai 1

Sabato 22 novembre, ore 12:00: Spagna/Cechia vs Argentina/Germania – Diretta tv in esclusiva su SuperTennis

Finale

Domenica 23, novembre ore 15:00 – Diretta tv su SuperTennis, in caso di presenza dell’Italia in simulcast su Rai 1

PROGRAMMA COPPA DAVIS 2025: DOVE VEDERLE IN TV E STREAMING

Diretta tv: SuperTennis, eventualmente semifinale e finale con l’Italia in simulcast su Rai 1.

Diretta streaming: SuperTenniX, eventualmente semifinale e finale con l’Italia in simulcast su Rai Play.

Diretta Live testuale: OA Sport.