Perché è stata interrotta la partita tra Cobolli e Munar. Lo spagnolo si scaglia con l’arbitro in Coppa Davis

La partita tra Flavio Cobolli e Jaume Munar è stata interrotta nelle battute iniziali del secondo set, perché sugli spalti uno spettatore è stato male. Il giudice di sedia ha così ordinato lo stop del secondo match della finale di Coppa Davis tra Italia e Spagna, con i padroni di casa in vantaggio per 1-0 sul cemento indoor di Bologna dopo il successo ottenuto in precedenza da Matteo Berrettini contro Pablo Carreno Busta.

Il punteggio era chiaramente in favore dell’iberico, che infatti conduceva per 6-1, 1-0, 40-A, ma che doveva fronteggiare una palla break sul suo turno di battuta dopo aver strappato il servizio al laziale pochi istanti prima. Il numero 36 del ranking ATP stava spadroneggiando contro il numero 22 del mondo, ma il nostro portacolori stava cercando di controbattere e di ributtarsi nella mischia per provare a trascinare la contesa al terzo set.

Una volta interrotto l’incontro, Munar si è lamentato vistosamente con il giudice di sedia: “Proprio sulla break?“. Un’affermazione irrispettosa, considerando quanto successo sugli spalti, anche se il giocatore era probabilmente preso dall’adrenalina e non era a conoscenza nel dettaglio di quanto fosse successo. Lo stop è arrivato alle ore 17.52, i soccorsi sono stati provvidenziali e la partita è ripresa dopo otto minuti. Munar ha annullato la palla break, ma Cobolli è stato bravo a guadagnare altre due occasioni e ha strappato il servizio al rivale. Il punteggio aggiornato: Cobolli vs Munar 1-6, 1-1, servizio per l’italiano.