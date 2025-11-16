Perché è stata interrotta la finale tra Sinner e Alcaraz: il punteggio esatto

Ennesimo malore registrato in questi giorni alle Nitto ATP Finals 2025 di tennis: dopo un quarto d’ora dall’inizio della finale tra Jannik Sinner e lo spagnolo Carlos Alcaraz, il gioco è stato interrotto per permettere al personale medico di soccorrere uno spettatore sugli spalti.

Al momento dello stop il punteggio era di 2-1 per Alcaraz, con i due contendenti sul 40-40 nel quarto game, in cui Sinner era al servizio: il punto delle tribune in cui si trovava lo spettatore che ha accusato il malore era molto in alto, per cui sono stati necessari diversi minuti per tutte le operazioni di soccorso.

Dopo quasi 12 minuti di stop, ad intervento ultimato, il gioco è ripreso, Sinner ha vinto i due punti giocati sul proprio servizio ed ha incamerato il game, firmando il 2-2. Ovviamente la speranza è che per lo spettatore tutto si sia risolto per il meglio.