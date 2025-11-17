Pazzesco Jannik Sinner: chiude il 2025 primo in tutte le statistiche. Miglior servizio e risposta del circuito!

Non si era mai vista una cosa del genere. Jannik Sinner, ieri, ha potuto festeggiare il titolo di “Maestro” per la seconda volta consecutiva in carriera, sconfiggendo nell’atto conclusivo delle ATP Finals a Torino lo spagnolo Carlos Alcaraz col punteggio di 7-6 (4) 7-5. Un torneo che ha confermato quanto Jannik, specialmente in condizioni indoor, sia il migliore di tutti senza se e senza ma.

Una chiusura di stagione incredibile, in cui l’azzurro ha messo insieme un filotto di vittorie incredibile, conquistando i titoli in serie a Vienna, Parigi e all’Inalpi Arena. Una reazione da campione dopo quanto era accaduto a Shanghai (Cina), dove i crampi lo avevano costretto al ritiro. Con questo risultato, Sinner chiude sì da n.2 del mondo, ma molto vicino ad Alcaraz (-550 punti), nonostante tre mesi di stop per la vicenda “Clostebol”.

Sinner, infatti, è il migliore nel circuito secondo tutti i parametri statistici dell’ATP, racchiusi in tre voci: servizio, riposta e punti sotto pressione. Nessun giocatore era mai riuscito a svettare in termini di attacco e di difesa e questi numeri certificano la bontà del tennis espresso dall’altoatesino.

Nel “servizio”, che tiene conto di percentuali di prime, punti vinti con la prima e la seconda, giochi vinti, ace e doppi falli, l’azzurro (297.1) precede l’americano Taylor Fritz (296.8) e il francese Giovanni Mpetshi Perricard (296.8). Alcaraz è 10° in questa graduatoria (285.6).

Nella “risposta”, che considera percentuale di punti vinti in risposta alla prima e alla seconda di servizio, game vinti in risposta e break convertiti, Jannik svetta (169.2) proprio davanti a Carlitos (165.0). Stessa storia, stesso mare nei punti sotto pressione. Il nostro portacolori (258.2) è davanti all’iberico (252.8) nel dato che racchiude break convertiti, salvati, tie-break e set decisivi vinti.