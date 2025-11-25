Pattuglia italiana al Kooyong Classic! Tre azzurri di rango per l’esibizione prima degli Australian Open

Il Kooyong Classic fungerà da antipasto agli Australian Open 2026, il primo Slam della stagione che andrà in scena sul cemento di Melbourne dal 18 gennaio al 1° febbraio. La località oceanica ospiterà anche questo evento di esibizione, che permetterà ad alcuni giocatori di scaldarsi in vista della prima grande manifestazione dell’annata agonistica. L’appuntamento è dal 13 al 15 gennaio e la lista dei partecipanti, annunciata nella giornata odierna, promette grande spettacolo.

Gli appassionati italiani potranno gustarsi ben tre azzurri: Lorenzo Musetti (numero 8 del mondo), che ha chiuso la stagione con la partecipazione alle ATP Finals; Flavio Cobolli (numero 22 del ranking ATP) e Matteo Berrettini (numero 56), che hanno appena alzato al cielo la Coppa Davis da protagonisti assoluti. A impreziosire la kermesse ci saranno il kazako Alexander Bublik (numero 11), il russo Karen Khachanov (18) e lo statunitense Learner Tien (28).

Da padrone di casa dovremmo vedere all’opera anche Nick Kyrgios, poco presente nel circuito nelle ultime due stagioni (durante le quali ha attaccato Jannik Sinner a ripetizione per la questione Clostebol) ma in passato capace di raggiungere la tredicesima piazza della graduatoria internazionale. Nella lista degli invitati figurano anche il polacco Hubert Hurkacz, il croato Marin Cilic e il cinese Zhang Zhizhen, mentre tra le donne vedremo all’opera la croata Donna Vekic e la slovacca Daniela Hantuchova.

PARTECIPANTI KOOYONG CLASSIC 2026

UOMINI

Lorenzo Musetti (Italia)

Alexander Bublik (Kazakhstan)

Nick Kyrgios (Australia)

Karen Khachanov (Russia)

Flavio Cobolli (Italia)

Learner Tien (USA)

Matteo Berrettini (Italia)

Hubert Hurkacz (Polonia)

Marin Cilic (Croazia)

Zhang Zhizhen (Cina)

DONNE

Donna Vekic (Croazia)

Daniela Hantuchova (Slovacchia)