Pattinaggio di figura, comincia l’NHK Trophy! Debutto per Kagiyama, fari puntati sulla danza

Una tappa delicatissima. Tra poco meno di ventiquattro ore si alzerà il sipario sull’NHK Trophy 2025, quarto appuntamento del circuito ISU Grand Prix 2025-2026 di pattinaggio artistico che vedrà sfide oltremodo rilevanti in tutte le specialità tra attesi ritorni, atleti a caccia di conferme e anche un paio di debutti di non poco conto.

Come già ribadito a più riprese, la prova più tensiva sarà quella dedicata alla danza sul ghiaccio, gara in cui saranno della partita Charléne Guignard-Marco Fabbri, di nuovo in pista dopo la controversa quarta piazza strappata tra mille polemiche al Grand Prix De France, dove è arrivato tra l’altro un punteggio inaspettatamente molto basso (195.98). Gli atleti di Barbara Fusar Poli in questa occasione ritroveranno i diretti rivali britannici Lilah Fear-Lewis Gibson, già secondi ad Angers con 210.24. L’evento sarà propizia per capire se il preoccupante andazzo della giuria visto in terra transalpina verrà confermato anche in questa occasione, con la speranza che quanto successo tre settimane fa sia stato solo un abbaglio. Attenzione poi ai debuttanti fratelli statunitensi Maia ed Alex Shibutani, bronzo a Pyeongchang 2018 e tornati proprio in questa stagione per incidere nuovamente in campo internazionale. Ricordiamo che gli azzurri sono ancora in corsa per la finale, ma per raggiungerla avranno soltanto un risultato: quello della vittoria. Non sarà facile.

Nelle coppie rincorreranno le finals invece Sara Conti-Niccolò Macii, secondi alla Cup Of China e motivati a staccare il pass per l’ultimo atto misurandosi nuovamente con i Campioni Olimpici Wenjing Sui-Han Cong, terzi nell’appuntamento di casa proprio alle spalle dei nostri ragazzi e motivati a salire di colpi in una gara in cui saranno presenti anche gli interessanti ungheresi Maria Pavlova-Alexei Sviatchenko.

In campo femminile la grande favorita è invece la pluri Campionessa Mondiale Kaori Sakamoto, pronta a battagliare con tante avversarie di buon livello come la belga Loena Hendrickx (al rientro da un infortunio) e la connazionale Wakaba Higuchi. Spazio anche ad Anna Pezzetta, motivata ad aumentare i giri dopo i 178.34 raccolti a Chongqing, dove si è accomodata al settimo posto. Nei maschi il grande atteso sarà il Vice Campione Olimpico Yuma “Piuma” Kagiyama, finalmente anche lui all’esordio stagionale nel circuito con grandi ambizioni. Un punto interrogativo gli altri rivali, tra cui spicca l’imprevedibile sudcoreano Juhnwn Cha, capace di regalare ammirevoli prestazioni ma anche molteplici vuoti di sceneggiatura. Speranze di fare bene infine per i nostri Matteo Rizzo e Gabriele Frangipani che, con due programmi puliti, possono avere i punti nelle mani per poter dire la loro.