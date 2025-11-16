Pattinaggio Artistico

Pattinaggio di figura: Chock-Bates trionfano in scioltezza a Skate America e staccano il pass per le Finals

Fabrizio Testa

Pubblicato

35 minuti fa

il

Madison Chock-Evan Bates/ International Skating Union, Figure Skating

Va in archivio ancora senza sorprese la prova riservata alla danza sul ghiaccio, penultimo segmento valido per Skate America 2025, quinta tappa del circuito ISU Grand Prix 2025-2026 di pattinaggio di figura in fase di svolgimento presso l’Herb Brooks Arena di Lake Placid. A vincere senza patema alcuno sono stati infatti Madison Chock-Evan Bates, saliti vistosamente di colpi rispetto alla prima uscita della Cup Of China.

I Campioni Mondiali in carica nella fattispecie hanno apportato alcune modifiche significative al programma lungo, rifinendo alcuni dettagli ed inserendo nuovamente un sollevamento molto apprezzato già presentato alcune stagioni fa. Buono il layout dei due atleti, capaci di raccogliere punti preziosi con il sollevamento combinato curve ed i twizzles (livello 4), oltre che con la sequenza di passi su un piede in parallelo (2-3), con il terzo sollevamento, il rotazionale, e la serie di passi in diagonale (1-2) raggiungendo così 127.81 (71.53, 56.26) per 212.58, miglior overall segnato fino a questo momento dalle coppie di vertice. Inutile dire che grazie al successo in terra asiatica gli statunitensi si sono guadagnati l’accesso diretto alle rivali.

Solidi poi i canadesi Marjorie Lajoie-Zachary Lagha, piazzatisi al posto d’onore con 119.74 (66.52, 53.22) per 197.16, cinque lunghezze in più dei transalpini Evgeniia Lopareva-Geoffrey Brissaud, sul gradino più basso del podio con 115.89 (63.45, 52.44) per 192.61. 

Ricordiamo che in questo segmento non erano presenti rappresentanti della Nazionale italiana. Di seguito la classifica ufficiale.

CLASSIFICA FINALE DANZA SUL GHIACCIO

FPl. Name Nation Points RD FD
1 Madison CHOCK / Evan BATES
USA
212.58 1 1
2 Marjorie LAJOIE / Zachary LAGHA
CAN
197.16 2 2
3 Evgeniia LOPAREVA / Geoffrey BRISSAUD
FRA
192.61 3 3
4 Loicia DEMOUGEOT / Theo le MERCIER
FRA
186.69 4 5
5 Christina CARREIRA / Anthony PONOMARENKO
USA
186.03 5 4
6 Oona BROWN / Gage BROWN
USA
182.11 7 6
7 Katerina MRAZKOVA / Daniel MRAZEK
CZE
176.04 6 8
8 Phebe BEKKER / James HERNANDEZ
GBR
173.16 8 7
9 Alicia FABBRI / Paul AYER
CAN
165.68 9 9
10 Celina FRADJI / Jean-Hans FOURNEAUX
FRA
144.54 10 10
