Pattinaggio di figura: Chock-Bates dominano la rhythm dance a Skate America, secondi Lajoie-Legha

Si è conclusa senza particolari sorprese la rhythm dance valida per Skate America 2025, quinta nonché penultima tappa del circuito ISU Grand Prix 2025-2026 di pattinaggio di figura in fase di svolgimento sul ghiaccio di Lake Placid. Dopo il segmento breve infatti a imporsi sono stati Madison Chock-Evan Bates, miglioratisi di qualche centesimo rispetto alla Cup Of China.
Nello specifico i Campioni del Mondo in carica hanno confezionato una prestazione valutata 84.77 (47.43, 37.34) viziata da chiamate basse da parte del pannello. Nello specifico i padroni di casa si sono dovuti accontentare del livello 2-4 nei twizzles e del livello 1 nel pattern. Di livello 2 invece la sequenza di passi sulla midline, Di livello 4 poi il sollevamento rotazionale.
A debita distanza si sono accomodati al secondo posto i canadesi Marjorie Lajoie-Zachary Lagha, abili a stampare 77.42 (43.27, 34.16) precedendo i francesi Evgenia Lopareva-Goeffry Brissaud, terzi con 76.72 (41.86, 43.86) complice un problema nell’elemento coreografico.
Ricordiamo che in questa prova non erano presenti atleti italiani. Di seguito la classifica ufficiale.
CLASSIFICA RHYTHM DANCE DANZA SUL GHIACCIO