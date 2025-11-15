Pattinaggio di figura: Chock-Bates dominano la rhythm dance a Skate America, secondi Lajoie-Legha

Si è conclusa senza particolari sorprese la rhythm dance valida per Skate America 2025, quinta nonché penultima tappa del circuito ISU Grand Prix 2025-2026 di pattinaggio di figura in fase di svolgimento sul ghiaccio di Lake Placid. Dopo il segmento breve infatti a imporsi sono stati Madison Chock-Evan Bates, miglioratisi di qualche centesimo rispetto alla Cup Of China.

Nello specifico i Campioni del Mondo in carica hanno confezionato una prestazione valutata 84.77 (47.43, 37.34) viziata da chiamate basse da parte del pannello. Nello specifico i padroni di casa si sono dovuti accontentare del livello 2-4 nei twizzles e del livello 1 nel pattern. Di livello 2 invece la sequenza di passi sulla midline, Di livello 4 poi il sollevamento rotazionale.

A debita distanza si sono accomodati al secondo posto i canadesi Marjorie Lajoie-Zachary Lagha, abili a stampare 77.42 (43.27, 34.16) precedendo i francesi Evgenia Lopareva-Goeffry Brissaud, terzi con 76.72 (41.86, 43.86) complice un problema nell’elemento coreografico.

Ricordiamo che in questa prova non erano presenti atleti italiani. Di seguito la classifica ufficiale.