Pattinaggio artistico, tutti i qualificati alle Finals del Grand Prix: due rappresentanti per l’Italia

Il dado è tratto. Con la conclusione del Finlandia Trophy 2025 si è ufficialmente completato il quadro relativo alle Finals del circuito ISU Grand Prix 2025-2026 di pattinaggio artistico, in scena la prossima settimana in Giappone, precisamente sul ghiaccio di Nagoya.

L’Italia sarà presente con due rappresentanti, facenti parte due specialità diverse. Nelle coppie d’artistico la compagine azzurra potrà puntare su Sara Conti-Niccolò Macii, i quali si sono qualificati per secondi con 28 punti (grazie ai due piazzamenti d’onore in Cina e Giappone), alle spalle dei nipponici Riku Miura-Ryuichi Kihara, primi con 30, e davanti ai tedeschi Minerva Fabienne Hase-Nikita Volodin, terzi anche loro con 28. In gioco anche i georgiani Anastasiia Metelkina-Luka Berulava e i canadesi Deanna Stellato Dudek-Maxim Deschamps, rispettivamente quarti e quinti con lo stesso score dei teutonici, ma così gerarchicamente disposti in virtù del tre-break. Interessante notare l’assenza dei cinesi Campioni Olimpici in carica Wenjing Sui-Cong Han, prima riserva. Dentro invece i brillanti ungheresi Maria Pavlova-Alexei Sviatchenko con 24.

Daniel Grassl sarà poi della partita nella prova maschile. L’atleta altoatesino ha staccato il pass quasi al fotofinish, grazie alla quinta piazza strappata da Jason Brown ad Helsinki, che gli ha concesso di ottenere l’ultima casella ancora disponibile con 20 punti (maturati con il secondo posto di Chongqing ed il quinto di Boston). Insieme al nativo di Merano ci saranno ovviamente lo statunitense Ilia Malinin ed il giapponese Yuma Kagiyama (entrambi a punteggio pieno), l’altro nipponico Shun Sato (28), il francese Adam Siao Him Fa (26) ed il kazako Mikhail Shaidorov (24).

In campo femminile l’unica a punteggio pieno è invece la rappresentante del Sol Levante Mone Chiba (30), seguita dalla connazionale Kaori Sakamoto e dalle americane Amber Glenn ed Alysa Liu (tutte a 28). Chiudono quindi altre due giapponesi, Ami Nakai (26) e Rinka Watanabe (24).

Nella danza infine lanciati verso le Finals troviamo gli statunitensi Madison Chock-Evan Bates e i francesi Laurence Fournier Beaudry-Guillaume Cizeron, appaiati a quota 30. Seguono a 28 i britannici Lillah Fear-Lewis Gibson e i canadesi Piper Gilles-Paul Poirier, quindi i lituani Allison Reed-Saulius Ambulevicius e gli americani Emiliea Zingas-Vadym Kolesnik (fermi a 24 punti). Charléne Guignard e Marco Fabbri saranno invece seconda riserva con 22 punti, a causa del discusso quarto posto del Grand Prix De France e del secondo all’NHK Trophy.

GRAND PRIX 2025-2026: I QUALIFICATI PER LE FINALS

COPPIE D’ARTISTICO

PI Name Nat. Designated events Total Points Tie breaking 1 2 3 4 5 6 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th FRA CHN CAN JPN USA FIN 1 Riku MIURA / Ryuichi KIHARA JPN 15 15 30 1 435.14 2 281.28 141.57 153.86 16 Q 2 Sara CONTI / Niccolo MACII ITA 13 15 28 1 418.46 2 271.36 136.47 147.10 14 Q 3 Minerva Fabienne HASE / Nikita VOLODIN GER 13 15 28 1 414.06 2 266.13 136.48 147.93 16 Q 4 Anastasiia METELKINA / Luka BERULAVA GEO 15 13 28 1 412.97 2 256.37 139.47 156.60 15 Q 5 Deanna STELLATO-DUDEK / Maxime DESCHAMPS CAN 13 15 28 1 411.06 2 263.77 140.37 147.29 16 Q 6 Maria PAVLOVA / Alexei SVIATCHENKO HUN 11 13 24 2 400.04 2 256.85 134.24 143.19 15 Q 7 Wenjing SUI / Cong HAN CHN 11 11 22 3 406.71 2 259.63 130.47 147.08 14 S 8 Ellie KAM / Danny O’SHEA USA 11 11 22 3 398.20 2 262.48 133.63 135.72 16 S 9 Alisa EFIMOVA / Misha MITROFANOV USA 7 13 20 2 398.49 2 259.09 135.30 139.40 15 S

INDIVIDUALE MASCHILE

PI Name Nat. Designated events Total Points Tie breaking 1 2 3 4 5 6 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th FRA CHN CAN JPN USA FIN 1 Ilia MALININ USA 15 15 30 1 654.81 2 444.75 228.97 210.06 24 Q 2 Yuma KAGIYAMA JPN 15 15 30 1 557.69 2 370.95 188.66 186.74 24 Q 3 Shun SATO JPN 15 13 28 1 563.83 2 373.03 189.04 190.80 24 Q 4 Adam SIAO HIM FA FRA 13 13 26 2 537.93 2 360.56 196.08 177.37 24 Q 5 Mikhail SHAIDOROV KAZ 11 13 24 2 513.76 2 335.76 174.34 178.00 24 Q 6 Daniel GRASSL ITA 13 7 20 2 505.87 2 331.77 179.01 174.10 24 Q 7 Kazuki TOMONO JPN 9 11 20 3 497.03 2 309.19 159.39 187.84 24 S 8 Lukas BRITSCHGI SUI 9 11 20 3 495.98 2 333.85 170.36 162.13 24 S 9 Nika EGADZE GEO 11 7 18 3 507.36 2 325.77 163.74 181.59 24 S

INDIVIDUALE FEMMINILE

PI Name Nat. Designated events Total Points Tie breaking 1 2 3 4 5 6 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th FRA CHN CAN JPN USA FIN 1 Mone CHIBA JPN 15 15 30 1 434.45 2 289.27 144.94 145.18 22 Q 2 Kaori SAKAMOTO JPN 13 15 28 1 451.41 2 298.16 150.13 153.25 24 Q 3 Amber GLENN USA 15 13 28 1 428.19 2 279.43 141.74 148.76 21 Q 4 Alysa LIU USA 13 15 28 1 426.34 2 278.00 140.54 148.34 23 Q 5 Ami NAKAI JPN 15 11 26 1 430.17 2 285.62 149.08 144.55 24 Q 6 Rinka WATANABE JPN 11 13 24 2 409.59 2 261.23 136.61 148.36 23 Q 7 Isabeau LEVITO USA 9 13 22 2 422.48 2 277.31 139.34 145.17 24 S 8 Anastasiia GUBANOVA GEO 9 11 20 3 402.57 2 268.22 136.62 134.35 23 S 9 Bradie TENNELL USA 9 9 18 4 385.45 2 255.98 129.52 129.47 22 S

DANZA SUL GHIACCIO