Pattinaggio artistico: Stellato Dudek-Deschamps vincono Skate Canada e volano in finale, secondi Hase-volodin

Arriva il primo responso da Skate Canada. E non è responso banale. I padroni di casa Deanna Stellato Dudek-Maxime Deschamps hanno infatti vinto la prova riservata alle coppie, mettendo così le mani sulle Finals del circuito ISU Grand Prix 2025-2026 di pattinaggio artistico, quest’anno in scena a Nagoya. il team canadese ha letteralmente fatto saltare il banco sul ghiaccio di Saskatoon, approfittando di un mini corto circuito da parte dei grandi favoriti Minerva Fabienne Hase-Nikita Volodin, piazzatisi al secondo posto.

Ma andiamo con ordine. Gli ex Campioni del Mondo, molto più incisivi in termini di continuità realizzativa rispetto alla stagione passata, si sono resi artefici di un programma pulito, viziato da due sbavature di rilievo; la prima è arrivata nel salchow in parallelo, ruotato doppio, la seconda nel sollevamento del gruppo 3, sporcato da una defaillance del cavaliere in un cambio che ha portato il pannello ad assegnare solo il livello base. Benissimo il resto: dai due sollevamenti reverse e axel lasso passando per i lanciati triplo rittberger e triplo salchow, per la sequenza triplo toeloop/doppio axel/doppio axel e per la spirale della morte (livello 3).

Le difficoltà citate, sommate al miglior riscontro nelle components, hanno portato il punteggio dei pattinatori a quota 140.37 (71.22, 69.15) per 213.40, score con cui hanno sorpassato ampiamente i teutonici Hase-Volodin, frenati da due pesantissime cadute nella sequenza di salti side by side e nel triplo flip lanciato per cui si sono dovuti accontentare di 129.65 (64.34, 67.31) per 207.18

Sul gradino più basso del podio si sono poi accomodati gli statunitensi Ellie Kam-Danny O’Shea, i quali con il secondo libero valutato 133.63 (68.99, 64.64) per 199.11 si sono portati avanti rispetto ai canadesi Lia Pereira-Trennt Michaud, terzi nel corto e quarti nella classifica finale a causa di una performance tempestata di sbavature inchiodata a 115.88 (58.81, 60.07) per 186.54.