Pattinaggio artistico: Siao Him Fa avanti nello short al Finlandia Trophy. Ottavo Matteo Rizzo

Adam Siao Him Fa si prende la leadership dopo lo short program individuale maschile, secondo segmento della prima giornata del Finlandia Trophy, ultima tappa valida per il circuito ISU Grand Prix 2025-2026 di pattinaggio artistico. Consistente la prestazione del transalpino che, in solitaria, ha scavalcato la soglia dei 90 punti in una gara che ha riservato anche qualche sorpresa.
Il francese nella fattispecie ha inaugurato il suo corto con un quadruplo lutz, per poi ruotare correttamente il triplo axel ed il quadruplo toeloop agganciato al doppio toeloop, guadagnando così 92.77 (48.89, 43.88), quattro lunghezze in più della grande rivelazione della giornata, il canadese Stephen Gogolev, il quale ha staccato oltre al triplo axel anche due quadrupli, rispettivamente la catena quadruplo toeloop/triplo toeloop ed il quadruplo salchow stampando 89.35 (51.52, 37.83).
Solo terzo il Vice Campione Olimpico giapponese Yuma “Piuma” Kagiyama, il quale ha perso terreno per una caduta nel quadruplo salchow singolo, fermandosi a 88.16 (45.50, 43.66). Da segnalare inoltre quanto fatto dallo statunitense Jason Brown, quarto con 87.66 (43.54, 44.12). Ricordiamo che se il nordamericano non centrerà la seconda posizione, il nostro Daniel Grassl staccherà automaticamente il pass per le Finals.
Ottava piazza provvisoria infine per Matteo Rizzo, frenato da una caduta nel quadruplo toeloop per cui non è andato oltre quota 78.75 (39.79, 39.96). Buono il resto della prova, composta per ciò che concerne gli elementi di salto dal triplo axel in zona bonus e dalla combinazione triplo lutz/triplo toeloop. Domani, alle ore 13:15 italiane, si svolgerà il programma libero.