Pattinaggio artistico: secondo esame per Pezzetta all’NHK Trophy. L’obiettivo è migliorarsi

La missione è soltanto una: migliorarsi, scendere sul ghiaccio per sé stessa, senza guardare gli altri. Anna Pezzetta si prepara ad affrontare l’NHK Trophy 2025, quarto atto del circuito ISU Grand Prix 2025-2026 di pattinaggio artistico in scena questo weekend presso il Towa Pharmaceutical Ractab Dome di Osaka (Giappone).

Si tratta del secondo, importante, esame dell’altoatesina nella rassegna itinerante, reduce da un debutto al Grand Prix De France in cui sono visti aspetti interessanti e altri da dover affinare. Nella fattispecie l’allieva di Alisa Mikonsaari ha mancato il triplo flip nello short, eseguito con caduta, e il triplo lutz nel libero, sbagliato per due volte, accontentandosi dell’ottava posizione con lo score di1 78.34.

Sbavature che la nostra portacolori cercherà di raddrizzare già in questa occasione, dove l’obiettivo sarà quello di ritornare al davvero notevole totale di 192.97 pattinato al Nepela Memorial, dove ha centrato la seconda piazza alle spalle di Lara Naki Gutmann e davanti alla connazionale Sarina Joos in segno di una tripletta tutta italiana.

L’ambiente sarà oltremodo stimolante. Anna infatti condividerà il ghiaccio con atlete del calibro di Kaori Sakamoto, pluri Campionessa del Mondo oltre medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Pechino, con la sempre temibile Wakaba Higuchi, con la competitiva belga Loena Hendrickx (oro continentale nel 2023) oltre che con profili interessanti come la russa naturalizzata kazaka Sofia Samodelkina, la svizzera Livia Kaiser e la statunitense Sarah Everhardt.